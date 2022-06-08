ПОЛИТИКА
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Лавров: РФ борется с нацизмом, а зерно не вывозит сама Украина
На пресс-конференции по итогам встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в Анкаре украинский журналист задал вопрос российскому министру: «Что из украденного в Украине, помимо зерна, России уже удалось продать»? При ответе на вопрос Лавров заявил, что Москва ценит усилия Турции по разблокировке вывоза зерна с Украины, а также отметил, что доля украинского зерна в мировом масштабе не является значимой и данная проблема является «маленькой». #Лавров #Турция #зерно #Украина
Лавров / Others
8 июня 2022 г.
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