ПОЛИТИКА
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Дни Маска в Белом доме сочтены
Члены Конгресса требуют немедленно уволить Илона Маска и лишить его доступа к гостайне
Дни Маска в Белом доме сочтены
Демократы требуют от Трампа убрать Маска до конца мая / Reuters
10 апреля 2025 г.

Илон Маск может покинуть администрацию Дональда Трампа уже к 30 мая. Об этом сообщает Axios, ссылаясь на письмо 77 демократов в Конгрессе, направленное президенту США. Парламентарии требуют немедленного отстранения главы Tesla от всех госфункций, указывая на нарушение закона.

Главный аргумент — юридический лимит: «специальный государственный служащий», каким является Маск, не может находиться на должности более 130 дней. Демократы подчеркивают, что возвращение Маска в госаппарат возможно не раньше, чем через год, и только после отказа от участия в своих компаниях — Tesla, SpaceX и других.

Письмо подписано представителями прогрессивного крыла демократов, в том числе Грегом Касаром, который заявил, что это только начало масштабной кампании давления. По его словам, «юридические, политические и общественные ресурсы будут задействованы в полной мере».

На фоне этого давления отношения между Маском и Трампом, некогда тесные, начинают трещать. По данным Wall Street Journal, президент остался недоволен тем, что Маск участвовал в закрытых брифингах Пентагона без его ведома, особенно учитывая китайские интересы миллиардера.

Маска также критикуют союзники Трампа: он игнорирует иерархию Белого дома и чрезмерно активен на собственной платформе X. Руководитель администрации Сьюзи Уайлс, по слухам, регулярно пытается его «сдерживать», отмечает Axios.

Между тем, косвенное участие Маска в выборах Верховного суда Висконсина привело к поражению республиканцев. Репутационные потери и протесты на улицах подталкивают Трампа к решению. Хотя он публично защищает Маска, за закрытыми дверями идет обсуждение его ухода, подчеркивают источники издания.

Формально Маск обязан покинуть должность до конца мая. Но даже вне своего департамента госэффективности — Doge — он останется заметной фигурой, как союзник, инвестор и потенциальный раздражитель на пути Трампа к победе в 2026 году.


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