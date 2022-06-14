ПОЛИТИКА
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Гелидония — маяк под управлением династии смотрителей
Маяк Гелидония появился на этом опасном для кораблей мысе в 1936 году. Смотрителями Гелидонии уже 78 лет работают мужчины из одной семьи. Али Демир поселился здесь с женой и двумя детьми в 1944 году. Тогда в районе маяка не было не только электричества и воды, но даже дорог. Когда в 1972 году Али вышел на пенсию, его сменил сын Хасан. Он же, спустя 26 лет работы, передал свою должность младшему сыну – Мустафе. Сейчас Мустафа Демир уже не живет в домике у маяка, а управляет им дистанционно, через спутник, только раз в месяц приезжая на техобслуживание. Ближайшее к маяку поселение находится в 10 километрах. #маяк #Гелидония #Турция #trtнарусском
маяк / Others
14 июня 2022 г.
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