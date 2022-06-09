В «Тинькофф Банке» решили ввести комиссию за обслуживание банковских счетов в валюте. Об этом говорится в официальном Telegram-канале банка.

«С 23 июня вводим плату за обслуживание счетов в иностранной валюте, — сообщили в организации. — Эта мера обусловлена ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России и нацелена на уменьшение валютной позиции Тинькофф Банка». Представители банка указали, что стоимость обслуживания валютных счетов в долларах, фунтах стерлингов, евро и швейцарских франках при балансе более 1 тыс. условных единиц составит 1% в месяц (12% годовых), а комиссия будет списываться каждый день.

При этом банк сообщил о бесплатных переводах по SWIFT до конца июля.

Незадолго до этого скриншот с сообщением о планах «Тинькофф» ввести комиссию не только на карточные, но и на брокерские валютные счета появился в Telegram-канале «Банкста». Из него следовало, что до 23 июня принудительно могут быть закрыты накопительные счета в долларах и евро с выплатами на картсчет, новые такие счета открыть будет невозможно.

Впоследствии «Тинькофф» пояснил, что «существующие накопительные счета в долларах и евро будут закрыты, хранящиеся на них средства — переведены на счета клиентов в этих же валютах».

Как сообщили в банке РБК, суммы, превышающие 1000 у.е. в указанных валютах, хранит «незначительная часть» клиентов банка.

«Мы даем возможность владельцам счетов в иностранной валюте бесплатно перевести эти средства на свои другие счета, инвестировать в ценные бумаги, золото или конвертировать в другие валюты, — рассказали там изданию. — В ближайшее время мы предложим клиентам счета в альтернативных валютах». Вскоре аналогичная практика будет распространена и на валюту, хранящуюся на брокерских счетах, но не затронет ценные бумаги, указали в «Тинькофф». С конца мая банк временно перестал открывать физлицам валютные вклады. Это назвали «общерыночной тенденцией».

Ранее «Тинькофф» повысил комиссию за переводы по SWIFT, это произошло в день отключения от этой системы «Сбербанка». В банке сообщили, что обновленная комиссия составит 1% от перевода, но не менее $30 (вдвое больше предыдущей стоимости). В фунтах-стерлингах минимальная комиссия выросла втрое — до 30 фунтов. Такое решение в «Тинькофф» объяснили тем, что процесс перевода через SWIFT из-за западных санкций усложняется и требует от банка множества новых процедур. От переводов в евро банк и вовсе отказался в начале мая, хотя под санкции не попал, тогда в банке это связали с увеличением времени прохождения переводов.

8 июня о введении комиссии за использование валютных счетов заявил крупнейший иностранный банк, не покинувший Россию — Райффайзенбанк. С этого момента клиентам нужно будет доплачивать банку за хранение средств в долларах и евро, рассказали в банке, и «эта мера позволит ему эффективнее управлять средствами в иностранной валюте». В настоящий момент Райффайзенбанк открывает текущие счета в долларах и евро.