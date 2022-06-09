С 7 июня крупнейший российский госбанк Сбер не может проводить операции в юанях, пишет Frank RG со ссылкой на представителя колл-центра банка. Организация разослала уведомления об этом клиентам-юрлицам, в которых назвала причиной отмены операций сложности в «политике банка-корреспондента». Речь идет о китайской кредитной организации, где у Сбера открыты корсчета в юанях.

В колл-центре изданию рассказали, что теперь компаниям-клиентам придется проводить расчеты через другие банки-партнеры, оставив контракты в Сбере, либо перейти на обслуживание к другим организациям.

По словам официального представителя Сбера, отмена операций в китайской валюте — это «временная мера», которая, впрочем, затронула интересы корпоративных клиентов — участников внешнеэкономической деятельности. «В настоящий момент банк работает с китайскими партнерами для разрешения ситуации и восстановления расчетов», — сообщил он.

Сейчас Сбер находится под блокирующими санкциями США и Великобритании, а в начале июня был отключен от SWIFT в рамках шестого пакета санкций Евросоюза. Из-за этого от сотрудничества с банком отказалась китайская платежная система UnionPay, карты которой Сбер собирался массово выпускать на замену ушедшим из России Visa и Mastercard. Представители платежной системы опасались попасть под вторичные санкции западных стран.

При этом за последнее время доля юаня на биржевых торгах в России увеличилась в 14 раз — с 0,5% до 7%. Также рост спроса на китайскую валюту наблюдается и на внебиржевом рынке, причем активнее всего ведутся торги в паре юань/рубль и юань/доллар, чуть менее популярна пара юань/евро, отмечал Банк России.

Китай тем не менее критически отзывается о положении России в войне с Украиной, хотя официально Пекин поддерживает Кремль, писал TRT на русском. Так, ведущие китайские эксперты утверждали, что «российско-украинская война является самым серьезным международным событием после окончания холодной войны» и что она «знаменует собой конец периода после холодной войны и закладывает основы нового мирового порядка». При этом позиции Москвы они называли «все более пассивными и неблагоприятными» и говорили, что ее грядущее поражение уже очевидно.

Также стало известно, что в начале июня международные платежные системы Visa и Mastercard, которые в марте покинули Россию, начали постепенно возвращать российским банкам страховые депозиты. Они хранились на случай проблем с платежами, и российские банки опасались, что им не вернут эти депозиты, которые являются гарантией исполнения обязательств банка перед платежной системой по расчетам и операциям.

Одновременно Госдума приняла закон, наделяющий президента правом вводить масштабные ограничения на работу финансовой и банковской систем в России. Помимо прочего, он позволяет главе государства вводить ограничения на операции по счетам и вкладам и «замораживать (блокировать) имущество». Также Владимир Путин сможет вводить ограничения и запреты на валютные операции для резидентов и нерезидентов, устанавливать особый порядок сделок с лицами из «недружественных государств, менять валюту обязательств по отдельным договорам. Он получил право вводить разрешительный порядок на осуществление сделок, устанавливать предельные суммы для валютных транзакций, вводить требования для покупки и продажи валюты на бирже, в том числе через механизм «специальной торговой сессии».