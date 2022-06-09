Среди исповедующих ислам в Великобритании 7 из 10 сталкиваются с исламофобией в ходе встреч с покупателями или клиентами (44%), на корпоративных мероприятиях (42%) или когда просят о повышении (40%). Об этом пишет издание Hyphen со ссылкой на опрос компании Savanta ComRes.

Опрос был проведен с 22 апреля по 10 мая, в нем приняли участие 1503 мусульманина, проживающих в Великобритании. Темнокожие мусульмане сталкиваются с исламофобией чаще других, показало исследование. О дискриминации на стадии найма на работу сообщили 37% мусульман, при этом среди темнокожих, исповедующих ислам, этот показатель достигает 58%.

Также исповедующие ислам британцы столкнулись с ростом цен на проживание: 54% из них заявили, что оплачивать воду, газ, электричество, еду и топливо стало значительно сложнее, чем пять лет назад.

При этом проживающие в Великобритании мусульмане говорят о растущем оптимизме, несмотря на дискриминацию. Рост позитивных настроений связан с увеличением их участия в общественной жизни, следует из опроса. Более половины опрошенных сказали, что их жизнь улучшилась за последние годы, 68% отметили большее участие мусульман в общественной жизни и 53% рассказали, что ощущают, что отношение к ним в Великобритании улучшилось. Также 55% респондентов заявили, что количество возможностей для мусульман в британском обществе выросло, и 58% посчитали, что в стране появилось больше ролевых моделей для молодых людей, исповедующих ислам.

Однако государству стоит все же больше помогать национальным меньшинствам — в том числе темнокожим и азиатам — если Великобритания хочет добиться равноправного общества, считают исследователи.

Ранее сообщалось, что в США в 2021 году было зафиксировано 6,7 тыс. жалоб, связанных с нарушением прав мусульман, — на 9% больше, чем годом ранее. Исповедующие ислам люди в Штатах сталкивались с вынужденной иммиграцией, ограничениями в передвижении, применением силы против них правоохранительными органами, чрезмерным контролем со стороны государства, нарушениями правил опеки, оскорблениями в школах и так далее.

Ранее TRT на русском писал, что в Великобритании дочь 82-летнего мусульманина Мохаммеда Салима, зарезанного воинствующим исламофобом по дороге из мечети, призвала всех мусульман поделиться в соцсетях своим опытом столкновения с исламофобией и снабдить публикацию хэштегом #IamMohammedSaleem («Я – Мохаммед Салим»).

Маз Салим убеждена, что каждый мусульманин может пережить то, с чем столкнулась ее семья: «Вот почему мы приглашаем всех поделиться своим опытом в соцсетях под хэштегом #IamMohammedSaleem, записывать короткие видеоролики».

По словам мусульманки, убийство ее отца «было одним из крупнейших актов терроризма на британской земле, и все же по сей день большинство людей не в курсе этого дела».

29 апреля 2013 года Салим возвращался из мечети домой, когда его догнал неонацист, уроженец Днепропетровска Павел Лапшин и нанес три смертельных ножевых ранения. Позже он также был замешан в подготовке терактов у мечетей в Уолсолле, Уолверхэмптоне и Типтоне. У Мохаммеда осталось семеро детей и 23 внука, мусульманин был уважаемым членом мусульманской общины, почтенным старейшиной.

Маз Салим также обратилась к правительству Великобритании по случаю восьмой годовщины убийства своего отца и сделала соответствующие проекции на зданиях парламента и МВД: она призвала власти выработать официальное определение исламофобии.

По мнению Маз Салим, пока общество не признает и не вмешается в ситуацию с угнетением мусульман, пока «правительство не будет вынуждено отказаться от своей токсичной и расистской политики», такие преступления будут только расти. «Недостаточно просто осудить убийство моего отца, правительство должно признать, что оно сыграло свою роль в том токсичном климате, который позволил кому-то думать, что он может лишить жизни из-за расы и религии человека. Как только это будет сделано, мы сможем действительно сказать, что все начинает меняться», – убеждена Маз Салим.

В частности, она обращает внимание на роль британских СМИ, в частности ВВС, которые продолжают приуменьшать или вовсе игнорировать притеснения мусульман. Например, в новостях об убийстве Мохаммеда Салима нацист Лапшин не упоминается как террорист. По ее мнению, СМИ вообще избегают применять это определение к так называемым сторонникам превосходства белой расы и, наоборот, демонизируют мусульман.