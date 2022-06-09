Древний Коканд — в центре внимания тюркского мира

В Коканде, который в 2022 году был признал Туристической столицей тюркского мира, проходит международная научная конференция, посвященная Кокандскому ханству (XVII-XVIII вв.). Ученые, дипломаты семи стран и представители международных организаций обсуждают не только историю существовавшего на территории современного Узбекистана государства, но и актуальность его культурного наследия для объединения и развития тюркских народов. #Коканд #тюркский мир #Узбекистан