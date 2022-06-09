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Никарагуа санкционировала ввод российских войск в гуманитарных целях
Власти Никарагуа допустили ввод в страну вооруженных сил России. Однако это может произойти только в гуманитарных целях со второй половины 2022 года
Никарагуа санкционировала ввод российских войск в гуманитарных целях
Никарагуа санкционировала ввод российских войск в гуманитарных целях / Others
9 июня 2022 г.

Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что разрешает ввод в страну российских войск, кораблей и самолетов в гуманитарных целях со второй половины текущего года. Об этом он сообщил в комментарии местному правительственному изданию La Gaceta.

«Персонал, корабли и авиация Вооруженных сил Российской Федерации могут заходить для участия в тренировках и учениях, а также операциях по оказанию гуманитарной помощи, поисково-спасательных и аварийно-спасательных работах при чрезвычайных ситуациях или стихийных бедствиях», — говорится в публикации. Ортега также разрешил транзит и остановку на территории страны военных, кораблей и воздушных судов стран, входящих в Конференцию вооруженных сил Центральной Америки (Гватемалы, Сальвадора, Гондураса, Доминиканы), США, Мексики, Венесуэлы и Кубы.

До этого президент Никарагуа поддержал «военную операцию» России по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Он заявил, что Москва борется против нацистов, которые захватили власть в Киеве после 2014 года при поддержке США и Европы.

Ранее посол России в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре Александр Хохоликов утверждал, что закон позволяет военным некоторых стран, включая Россию, присутствовать на территории Никарагуа. Российские военные специалисты открыто и на законных основаниях работают в Никарагуа, а корабли и самолеты, как и прежде, в случае необходимости будут посещать никарагуанские порты и аэродромы, говорил он.

Увеличение российско-никарагуанского взаимодействия во всех сферах, включая военную, идет по плану и не зависит от всплесков напряженности, которые провоцирует коллективный Запад в отношении России, заявлял Хохоликов.

В январе, до вторжения в Украину, замглавы российского МИД Сергей Рябков в интервью RTVI, отвечая на вопрос, рассматривается ли вероятность развертывания российской военной инфраструктуры в других странах, в частности на Кубе или в Венесуэле, ответил: «Я не хочу ничего подтверждать, ничего исключать здесь тоже не буду». Он отметил, что решение России будет зависеть от «действий американских коллег». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности размещения российских сил в Южной Америке, подчеркнул, что Россия думает об обеспечении своей безопасности и рассматривает разные сценарии.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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