Стоимость экспорта из США в Россию в апреле составила $89,1 млн — еще меньше, чем в марте, когда эта сумма достигала $101,1 млн. Новый показатель оказался минимальным за 20 лет, с 2002 года, пишет РБК.

Напротив, хотя российский экспорт в США уменьшился на 24%, но его уровень остается достаточно большим — $2,08 млрд в апреле. В 2021 году Вашингтон закупал товаров из России в среднем на $2,47 млрд ежемесячно.

Помимо прочего, за предпоследний месяц заметно уменьшился импорт российских стали, железа и изделий из них — до $53,8 млн (в марте показатель достигал $258 млн). Хотя эти товары не попали под санкции, президент США Джо Байден подписал законопроект, согласно которому тарифы на ввоз некоторой российской продукции, в том числе железа, выросли на 20–40%.

Упала и количество ввозимого из США в Россию никеля: если в апреле его стоимость составила $15 млн, то в марте она была $45,6 млн. Также уменьшились поставки российских патронов в США — с $20,5 млн в марте до $6,7 млн в апреле.

Также по некоторым категориям товаров произошло полное обнуление. Так, в апреле США перестали ввозить в Россию суда и лодки, поршневые двигатели внутреннего сгорания, туннелепроходческие машины, бурильные установки и оборудование для забивки свай. Помимо этого, в апреле Россия закупила у США легковые машины на $100 тыс., в то время как в марте их ввезли на $3,3 млн, в феврале — на $27,1 млн. Импорт сельскохозяйственных машин в апреле упал до $80 тыс. (по сравнению с $1,5 млн в марте и $9,2 млн в феврале).

Ранее американская администрация объявила о санкциях против российского энергетического сектора и запретила ввоз в страну российской нефти, газа и других энергоносителей. Эмбарго вступило в силу 22 апреля, в результате американские компании и производства, среди которых были и нефтеперерабатывающие заводы, купили в России минерального топлива на $1,3 млрд (по сравнению с $1,7 млрд в марте).

До этого стало известно, что США не будут снимать введенные в отношении России санкции в обмен на отказ Москвы от блокады украинских портов и беспрепятственный экспорт зерна из Украины. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на анонимного американского чиновника, который заявил, что Белый дом расценивает утверждения России на эту тему как «дипломатию вымогательства». США не согласятся на сделку, при которой на Кремль прекратится какое-либо экономическое давление, отметил он.

В 2021 году при этом США были на пятом месте в списке крупнейших торговых партнеров Москвы по уровню совокупного товарооборота. Однако по итогам 2022 года они, скорее всего, сильно опустятся в этом списке (Беларусь уже обошла Германию по объему экспорта в Россию по данным за апрель).