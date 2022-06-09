На этой неделе снова в центре внимания оказался рубль, да не простой, а цифровой. Это новая валюта, разрабатываемая Банком России. По задумке, она станет третьей формой денег в стране и дополнит наличные и безналичные деньги. Ее выпуск и оборот полностью контролируется ЦБ. Люди, говорят власти, одобряют и поддерживают это.

Новый опрос — новое мнение

С 27 мая по 2 июня 2022-го крупнейшая российская компания интернет-рекрутмента HeadHunter провела опрос среди 2160 россиян. Выяснилось, что получать зарплату в новой форме денег — цифровых рублях — готовы 35% респондентов. Из них 29% согласны получать жалованье в цифровых рублях полностью и 6% — частично. «32% не согласны это делать. 33% опрошенных затруднились ответить», — отметил «Газета.Ru» пресс-секретарь hh.ru Александр Джабаров.

Среди респондентов 83% официально трудоустроены, остальные — зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого. Из тех, кто готов получать зарплату в цифровых рублях, 24% женщин и 34% — мужчин. Наибольшая доля согласившихся — 47% — молодые люди в возрасте 18-24 лет. Еще 36% — граждане от 25 до 34 лет. И это показательно.

Еще показательнее, что, когда аналогичный опрос hh.ru проводил в прошлом году, то тогда получать частично или полностью зарплату в цифровых рублях готовы были только 11% россиян. 41% респондентов были против. 48% вообще не смогли ответить на данный вопрос.

Цифровой рубль — что это?

О цифровом рубле впервые стало известно в конце 2020-го, когда Банк России только начал диалог с отраслью о целесообразности его введения. Но всего через полгода уже был определен даже формат его внедрения.

Новая форма денег должна выпускаться в виде цифрового кода и храниться на электронных кошельках в Банке России — в отличие от безналичных денег, которые лежат на счетах в коммерческих банках. Этот цифровой код можно будет передавать путем перемещения кода из одного кошелька в другой. Владельцы цифровых рублей смогут переводить их в безналичную форму.

«Цифровой рубль может быть использован для тех же целей, что и традиционный: переводы, оплата товаров, а также как надежный способ сохранения денежных средств», — объяснял РБК Трендам представитель Промсвязьбанка.

Необходимость внедрения цифрового рубля ЦБ тогда объяснял следующими причинами. Во-первых, он сможет сделать платежи быстрее, проще и безопаснее. Во-вторых, развитие цифровых платежей, равный доступ к цифровому рублю для всех экономических агентов приведут к снижению стоимости платежных услуг, денежных переводов и к росту конкуренции среди финансовых организаций. В-третьих, проект цифрового рубля нацеливался на дальнейшее сокращение доли наличных денег.

Минус один

Как отмечали эксперты, «минус цифрового рубля, по сути, один»: слабая киберустойчивость. По опасениям зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова двухлетней давности, существующий механизм киберустойчивости банковского сектора не справится с угрозами для новой формы валюты. К рискам относятся хищение профиля пользователя через взлом личного кабинета или из-за ошибки при идентификации, повторное использование одной и той же цифровой валюты при офлайн-расчетах, доступ к расчетам с цифровым рублем финтехкомпаний.

Сейчас, когда России объявлена масштабная кибервойна, о которой опять же сообщил Кузнецов, этот аспект может вызывать у населения еще большую тревогу.

Но именно из-за антироссийских санкций ЦБ ускорил начало тестирования цифрового рубля — оно стартовало 23 апреля 2022-го.

Спор в верхах

В тот день первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова на встрече, организованной ассоциацией банков России, отметила, что запуск пилотного проекта цифрового рубля на реальных операциях и клиентах перенесли с 2024-го на апрель 2023-го. Среди аналитиков встречается мнение, что доступ к цифровому рублю россияне и вовсе могут получить до конца текущего года.

Интересно, что ЦБ и 12 российских банков начинал тестировать платформу цифрового рубля на фоне противостояния с Минфином по поводу криптовалют в РФ: регулятор выступил за их полный запрет в России, а министерство высказывалось за регулирование.

По мнению аналитиков Fitch, Центробанк мог выступать за запрет криптовалют ради разработки цифрового рубля: по такому пути, например, пошли в Китае. В январе они предполагали, что появление цифровой валюты может привести к оттоку денег с депозитов в банковской системе, увеличению конкуренции и повышению ключевой ставки.

Опасения понятны

Вообще эксперты долгое время настаивали, что никакое событие за последние 20 лет не порождало такого накала страстей в финансовой сфере, как обсуждение идеи выпуска цифрового рубля. И хоть «банкиры вообще пугливы и им надо постоянно чего-то бояться — электронных денег, криптовалют и других фантомов», в данном случае их опасения понятны. «Эмиссия триллионов новых рублей может привести к замещению существующей безналичной или наличной массы. Скорее всего, деньги в цифровой валюте уйдут со счетов банков. Это означает и потери для кредитования, и потери в комиссиях, проще говоря — полное разрушение привычной модели», — писал в прошлом году Forbes.

Финансовый аналитик ФГ «Финам» Сергей Переход полагает, что переход на цифровой рубль в РФ, возможно, будет сопровождаться техническими трудностями. Он отметил, что не исключен недостаток агентов для обмена товарами и услугами. Кроме того, потребуются инвестиции в криптоинфраструктуру.

Почему сейчас?

2 июня из Тайваня пришли новости о том, что местное министерство экономики запретило поставки в Россию и Беларусь чипов, которые используются в банковских картах. Российское предприятие «Микрон», которое производит отечественные чипы, не в состоянии покрыть весь необходимый нашим банкам объем, говорят экономисты. Его мощностей может хватить на поставку на рынок лишь 20 млн чипов до конца года — шестой части от требуемого.

«Ограничение поставок микрочипов технически может создать сложности, — говорит Максим Марков, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Плеханова. — Однако вряд ли этого стоит ожидать в ближайшее время». Потому что выпущенные карты будут действовать еще несколько лет, а кроме того, в стране были созданы определенные их запасы.

Другие эксперты считают, что выходом из ситуации может быть отказ от пластиковых карт. «Я всегда говорила, что физическая пластиковая карта — это уходящий инструмент, — поделилась с «МК» председатель правления некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» Алма Обаева. — Давайте обратимся к сути. Карта используется как идентификатор для платежа. В ней «зашиты» ваши реквизиты, БИН, то есть номер банка, и ваши идентификационные данные в этом банке». Все это давно уже можно заменить на цифровую версию или на биометрические данные, отмечает эксперт.

Эксперт видит даже плюсы в происходящем: санкции подталкивают Россию к тому, чтобы она быстрее погрузилась в цифровую реальность.