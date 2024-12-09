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Jay-Z обвинили в изнасиловании ребенка
Американский рэпер Jay-Z стал фигурантом гражданского иска, в котором его обвиняют в изнасиловании 13-летней девочки на вечеринке после MTV Video Music Awards 2000 года
Jay-Z обвинили в изнасиловании ребенка
Американский рэпер Jay-Z / Reuters
9 декабря 2024 г.

Jay-Z (Шон Картер) оказался фигурантом нового гражданского иска, где его обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней совместно с рэпером и продюсером P. Diddy (Шон Комбс). Обвинения касаются событий на вечеринке после MTV Video Music Awards в сентябре 2000 года, сообщают судебные документы.

Согласно заявлению, Картер и Комбс изнасиловали 13-летнюю девочку, в то время как другие присутствующие, включая неназванную знаменитость, наблюдали за происходящим, но не вмешивались.

«Оба должны предстать перед правосудием», — говорится в иске. Jay-Z категорически отрицает обвинения и назвал их попыткой шантажа.

«Эти обвинения настолько ужасны, что я призываю подать уголовный иск, а не гражданский. Если кто-то действительно совершил такое преступление, он должен быть заключен в тюрьму», — заявил Картер в опубликованном на платформе X заявлении.

Он также обвинил адвоката истицы Тони Базби в попытке давления через публичные обвинения.

«Ваши действия направлены не на правосудие, а на шантаж и манипуляцию», — добавил Jay-Z.

P. Diddy, также упомянутый в иске, уже находится под арестом по обвинениям в сексуальной эксплуатации, торговле людьми и рэкете. Прокуратура утверждает, что Комбс организовывал секс-вечеринки, используя угрозы и насилие.

Суд по его делу назначен на май 2025 года, а адвокаты представили десятки исков от более чем 100 предполагаемых жертв.

Jay-Z — успешный музыкант, продюсер и бизнесмен, является одним из самых влиятельных деятелей в индустрии.

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