ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган: «Мы открываем наше посольство в Дамаске»
Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Турции оказать помощь в восстановлении Сирии
Президент Эрдоган: «Мы открываем наше посольство в Дамаске»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / AA
14 декабря 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на 8-м очередном провинциальном съезде Партии справедливости и развития в Эрзуруме, затронув ключевые вопросы внутренней и внешней политики, включая изменения в Сирии.

В своей речи Эрдоган назвал недавние события в Сирии «исторической победой сирийского народа».

«Благодаря 13 годам упорной борьбы сирийцы добились победы, которой мы гордимся вместе с ними. Сегодня улицы Дамаска, Алеппо, Хомса и других городов наполнились радостью и надеждой», — заявил президент.

Эрдоган подчеркнул, что Турция всегда поддерживала сирийских беженцев, несмотря на критику и отсутствие помощи со стороны западных стран.

«Мы открыли свои сердца и двери для сирийских братьев, когда другие отвернулись. Сегодня мы видим, насколько важным и правильным было наше решение», — отметил он.

Президент добавил, что Турция намерена продолжать поддержку Сирии в восстановлении ее инфраструктуры и призвал мировое сообщество к активному участию.

«Мы открываем наше посольство в Дамаске и будем рядом с сирийским народом на всех этапах восстановления», — сообщил Эрдоган.

Президент также сообщил о готовности Турции способствовать восстановлению Сирии как ключевого элемента стабильности в регионе:

«Сирийский народ заслуживает нового начала, мира и процветания. Мы продолжим оказывать помощь, сохраняя баланс, справедливость и безопасность».

Эрдоган подчеркнул важность стабильности Турции как «острова мира» на фоне глобальных кризисов, упомянув экономические вызовы, пандемию и конфликты, такие как война России и Украины и кризис в Газе.

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