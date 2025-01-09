Союзники и советники избранного президента США Дональда Трампа предупреждают датских чиновников о серьезности его намерений относительно Гренландии. Как сообщает CNN, окружение Трампа считает вопрос приобретения острова одним из внешнеполитических приоритетов новой администрации.

Один из высокопоставленных датских чиновников заявил, что «экосистема, поддерживающая эту идею, совершенно иная», чем в 2019 году, когда Трамп впервые высказался о покупке Гренландии. Теперь, по словам другого источника, «это кажется гораздо более серьезным».

По данным Reuters, Трамп рассматривает Гренландию как ключ для «расширения сферы влияния Америки в Западном полушарии» и «закрепления своего наследия». Агентство также отмечает, что Трамп настроен использовать дипломатическое и экономическое давление на Данию для достижения своих целей.

На пресс-конференции 7 января Трамп заявил, что «владение и контроль» над Гренландией являются «абсолютной необходимостью» для США в целях национальной безопасности. Он также намекнул на возможность высоких пошлин против Дании, если та откажется обсуждать передачу контроля над островом.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что «Гренландия не продается и принадлежит гренландцам». Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила сомнение в том, что дело дойдет до применения военных или экономических мер.

Реакция последовала и со стороны других европейских лидеров. Канцлер Германии Олаф Шольц напомнил о принципе нерушимости границ, заявив, что он распространяется на все страны, независимо от их местоположения.

Однако эксперты предупреждают, что контроль над Гренландией станет для США серьезным вызовом. Сейчас за патрулирование и ледокольные операции отвечает датский королевский флот, а подобные задачи американский ледокольный флот вряд ли сможет выполнять без значительных инвестиций.