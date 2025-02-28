ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Трамп дал Зеленскому последний шанс
Президент США назвал украинского лидера «не готовым к миру», обвинил в «неуважении» к Америке, но добавил, что тот может вернуться в Белый дом, когда одумается
Трамп дал Зеленскому последний шанс
/ Reuters
28 февраля 2025 г.

Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский «проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в их священном Овальном кабинете», но добавил, что тот сможет вернуться в Белый дом «когда будет готов к миру».

По словам Трампа, их встреча прошла под «сильным давлением и эмоциями», из-за чего он сделал вывод, что Киев не готов к компромиссам в ситуации, где в мирный процесс вовлечены США.

«Он считает, что наше участие дает ему большое преимущество в переговорах. Я не хочу преимущества, я хочу МИРА», — добавил президент США.

Зеленский на встрече подчеркнул, что его цель — «сохранить страну, свободу и демократию» и что «никаких компромиссов» с Владимиром Путиным быть не может. Трамп в ответ отметил, что без уступок невозможно заключить мирное соглашение.

Ранее Трамп обещал подписать с Украиной соглашение о добыче полезных ископаемых и создании инвестиционного фонда послевоенного восстановления, который будет финансироваться за счет доходов от добычи редкоземельных металлов.

Однако после переговоров он уклонился от ответа на вопрос, предоставит ли США дополнительные гарантии безопасности Киеву. Трамп также отказался раскрыть, на какие уступки может пойти Россия в рамках возможной сделки.

Тем временем агентство Reuters и Белый дом сообщают, что пресс-конференция Трампа и Зеленского отменена, а последний покинет Белый дом раньше времени.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us