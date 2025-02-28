Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский «проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в их священном Овальном кабинете», но добавил, что тот сможет вернуться в Белый дом «когда будет готов к миру».

По словам Трампа, их встреча прошла под «сильным давлением и эмоциями», из-за чего он сделал вывод, что Киев не готов к компромиссам в ситуации, где в мирный процесс вовлечены США.

«Он считает, что наше участие дает ему большое преимущество в переговорах. Я не хочу преимущества, я хочу МИРА», — добавил президент США.

Зеленский на встрече подчеркнул, что его цель — «сохранить страну, свободу и демократию» и что «никаких компромиссов» с Владимиром Путиным быть не может. Трамп в ответ отметил, что без уступок невозможно заключить мирное соглашение.

Ранее Трамп обещал подписать с Украиной соглашение о добыче полезных ископаемых и создании инвестиционного фонда послевоенного восстановления, который будет финансироваться за счет доходов от добычи редкоземельных металлов.

Однако после переговоров он уклонился от ответа на вопрос, предоставит ли США дополнительные гарантии безопасности Киеву. Трамп также отказался раскрыть, на какие уступки может пойти Россия в рамках возможной сделки.

Тем временем агентство Reuters и Белый дом сообщают, что пресс-конференция Трампа и Зеленского отменена, а последний покинет Белый дом раньше времени.