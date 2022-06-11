ПОЛИТИКА
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Древний Коканд — в центре внимания тюркского мира
В Коканде, который в 2022 году был признан Туристической столицей тюркского мира, проходит международная научная конференция, посвященная Кокандскому ханству (XVII-XVIII вв.). Ученые, дипломаты семи стран и представители международных организаций обсуждают не только историю существовавшего на территории современного Узбекистана государства, но и актуальность его культурного наследия для объединения и развития тюркских народов. #Коканд #Узбекистан #тюрксиймир
Коканд / Others
11 июня 2022 г.
Истории
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