Фестиваль культуры этноспорта в Стамбуле

В Стамбуле стартовал V фестиваль этноспорта. После двухлетнего перерыва из-за эпидемии коронавируса зрители вновь могут насладиться мероприятием и проникнуться культурой других стран. Участники из 26 государств покажут свои национальные виды спорта. В рамках фестиваля можно будет увидеть выступления конников и борцов, состязания по стрельбе из лука, мастер-классы по традиционным ремеслам и многое другое. Продлится он до 12 июня. #Стамбул #этноспорт #фестиваль