ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Фестиваль культуры этноспорта в Стамбуле
В Стамбуле стартовал V фестиваль этноспорта. После двухлетнего перерыва из-за эпидемии коронавируса зрители вновь могут насладиться мероприятием и проникнуться культурой других стран. Участники из 26 государств покажут свои национальные виды спорта. В рамках фестиваля можно будет увидеть выступления конников и борцов, состязания по стрельбе из лука, мастер-классы по традиционным ремеслам и многое другое. Продлится он до 12 июня. #Стамбул #этноспорт #фестиваль
спорт / Others
10 июня 2022 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us