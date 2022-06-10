Подавляющее большинство россиян — 85% — назвали себя патриотами в ходе опроса фонда «Общественное мнение», не считают себя таковыми 11% респондентов. В исследовании приняли участие 1500 человек из 53 регионов России.

Около половины — 51% россиян — уверены, что люди становятся патриотами, прежде всего благодаря патриотическому воспитанию, еще 41% опрошенных назвали другие причины. При этом большинство россиян — 65% — считают, что быть или не быть патриотом — личное дело каждого.

О том, что каждый житель страны должен испытывать патриотизм, заявила треть респондентов — 31%. Также 74% россиян заявили, что патриот должен считать свою страну самой лучшей.

По мнению половины — 52% — респондентов, патриотами можно назвать большинство россиян, 22% респондентов считают патриотами половину жителей страны, а 6% — всех россиян. Этот показатель вырос с 2001-2012 годов, когда он составлял 1%. Чуть менее половины опрошенных — 46% — посчитали, что среди россиян стало больше патриотов за последнее время (в 2020 году этот показатель составлял 22%). Снижение числа патриотов отметили 11%, а 30% не заметили изменений в их количестве.

Респонденты по-разному определили патриотизм. Большинство — 70% — уверены, что человек не может быть патриотом, если он старается избежать службы в армии, а 68% заявили, что патриотом не может быть равнодушный к природе человек. Еще 65% посчитали непатриотичными незнание истории своей страны, а 56% заявили, что человек не может быть патриотом, если уезжает жить и работать за рубеж.

Были и другие критерии патриотизма: 48% опрошенных уверены, что патриотом не может быть человек, который критикует власти своей страны. Противоположное мнение высказали 46% респондентов, а 49% сообщили, что человек может быть патриотом и не ходить на выборы. Более половины — 55% — считают, что патриот не может не знать текста гимна своей страны, 37% — что патриот не должен предпочитать российскому зарубежное искусство и литературу.

Ранее РБК со ссылкой на опрос компании Russian Field составило портреты сторонников и противников войны в Украине. Тогда выяснилось, что женщины поддерживают военную операцию реже мужчин, люди с низким доходом — реже состоятельных. Также стало известно, что среди ее сторонников больше всего сотрудников правоохранительных органов и госслужащих, а среди противников — работников науки, культуры, СМИ и рекламы.