В 2021 году количество турецких библиотек выросло на 1,7%. Таким образом, в стране функционирует более 34,5 тыс. таких заведений

В прошлом году выросло количество действующих библиотек в Турции: оно составило 34 555 и увеличилось на 1,7% по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщается в данных Института статистики Турции.

По состоянию на конец 2021 годы в стране работали 1 252 государственных и 612 университетских библиотек, а также 32 690 библиотечных учреждений формального и неформального образования.

Также в Институте статистики Турции узнали, что книжный фонд национальных библиотек в прошлом году увеличился на 4,7% по сравнению с предыдущим. Его размер в государственных учреждениях составил 1 542 352 экземпляров. В университетских библиотеках он увеличился на 8,7%, до 20 174 085, а в публичных — на 5,8% процента, до 22 359 038 экземпляров.

При этом фонды библиотечных учреждений формального и неформального образования сократились на 0,4% — до 34 325 612 экземпляров.

Количество зарегистрированных абонентов Национальной библиотеки в 2021 году выросло на 8,1% по сравнению с предыдущим годом (до 136 120 человек), число некнижных материалов — на 3,5% (до 195 568 единиц). Однако число пользователей услугами Национальной библиотеки сократилось на 11,1% (до 179 726 человек).

В прошлом году TRT на русском сообщал о созданной в Анкаре библиотеке, книжный фонд которой был собран из выброшенных на помойку книг. Собирать и коллекционировать их сборщики мусора начали еще шесть лет назад, тогда и появилась идея открыть благотворительную библиотеку. За четыре года коллекция выросла с 500 томов до 50 тыс. книг.