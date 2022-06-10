Авиакомпания Turkish Airlines в очередной раз стала самым дорогим турецким брендом в текущем году. Стоимость перевозчика оценили в $1,6 млрд, следует из рейтинга 100 самых дорогих брендов Турции. Он был опубликован международным аналитическим агентством Brand Finance.

Turkish Airlines уже становилась лидером этого списка в 2018, 2019, 2020 и 2021 годах. Ей удалось сохранить свои позиции, несмотря на пандемию коронавируса, потрясшую мировую авиационную отрасль, отметили в Brand Finance. «Мы гордимся тем, что с 2018 года нашу авиакомпанию признают «Самым дорогим брендом Турции». Я хотел бы поблагодарить всех моих коллег, которые способствовали этому успеху, — цитирует Anadolu слова председателя правления авиакомпании Ахмета Болата. — Осознавая ответственность быть национальным авиаперевозчиком нашей страны и авиакомпанией, которая летает в большинство стран мира, мы продолжим вести наш бренд к новым успехам».

На второе место в рейтинге попал производитель электроники Arçelik ($1,4 млрд), на третье — совместное турецко-американское предприятие Ford Otosan ($819 млн), оно за год поднялось в списке на семь позиций. За ним следуют производящая бытовую технику компания Vestel ($720 млн), телекоммуникационный гигант Turkcell ($705 млн), производитель одежды LC Waikiki ($668 млн) и предоставляющая финансовые услуги компания Garanti BBVA ($532 млн). Восьмое, девятое и десятое места заняли ретейлер BİM ($524 млн), банк İşbank ($507 млн) и коммуникационная компания Türk Telekom ($500 млн), соответственно.

Подготовившая исследование Brand Finance, которая была основана в 1996 году, является ведущей мировой консалтинговой компанией по оценке брендов. Ежегодно она оценивает более 5 тыс. брендов и публикует около 100 отчетов, в которых анализирует их результаты по всем секторам и странам.

Ранее дочернее предприятие Turkish Airlines — Turkish Cargo — было объявлено «самой быстрорастущей грузовой авиакомпанией года» за 2021 год. Она стала пятой по размеру грузовой авиакомпанией в мире и показала самый быстрый рост среди 25 перевозчиков к июню 2021 года, а ее доля на рынке составила 5,7%.