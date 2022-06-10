ПОЛИТИКА
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В Турции разработали первую многокалиберную снайперскую винтовку
Первая многокалиберная снайперская винтовка производства Турции KN-12 поступит на вооружение в этом месяце. Образец представили на выставке оборонной промышленности EFES-2022 в Измире. В винтовке могут использоваться боеприпасы двух разных калибров — 7,62 и 8,59 миллиметра. Оружие уже прошло жесткие квалификационные испытания в рамках стандартов НАТО. #Турция #винтовка #НАТО
винтовка / Others
10 июня 2022 г.
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