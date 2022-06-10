Глава Федерального ведомства по охране Конституции Германии Томас Хандельванг заявил, что в стране действовали террористы РПК, которые занимались фандрайзингом через местные организации и вербовали новых членов. Целью подрывной деятельности террористов являлась Турция, заявил он в своем докладе, который цитирует Anadolu.

«Они [террористы] используют пожертвования, которые собирают в Германии, для финансирования терроризма в Турции, — уточнил Хандельванг на конференции в Берлине. — РПК остается террористической организацией, которая осуществляет жестокие нападения и убийства». Он добавил, что с помощью различных организаций РПК вербовала молодых людей как иностранных наемников, которых затем посылали в Турцию, Ирак и Сирию.

Согласно докладу Федерального ведомства по охране Конституции Германии, РПК является самой большой террористической группой в стране, где насчитывает 14,5 тыс. членов. Предполагается, что террористам в прошлом году удалось собрать €16,7 млн ($17,8 млн) в Германии и около €30 млн в Европе с помощью различных фандрайзинговых кампаний. Согласно отчету, террористическая организация насчитывает 14 500 членов в Германии.

С 2013 года 295 наемников, рекрутированных в Германии, вступили в ряды РПК и отправились в северную Сирию и Ирак, где они прошли боевую подготовку. Из них 30 человек погибли, а 150 вернулись обратно в Германию. Согласно докладу, члены РПК совершили не менее 300 преступлений в Германии за прошлый год, в том числе они ответственны за нападения, нанесения увечий и порчу имущества. В результате этих атак пострадали как минимум девять человек.

Ранее TRT на русском писал, что боевики РПК использует противотанковые реактивные гранатометы АТ-4 шведского производства. Такое вооружение неоднократно обнаруживали при уничтоженных боевиках как Турции, так и за ее пределами, также гранатометы АТ-4 применялись в ходе нападений на турецких силовиков. Отчасти в связи с этим Анкара заблокировала начало рассмотрения заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. Из-за этого альянс, вероятно, не сможет согласовать первый этап рассмотрения обращений стран в течение одной или двух недель, как планировалось раньше. Главная претензия Турции к этим государствам заключается в том, что они дают убежище и поддерживают террористов и сепаратистов.