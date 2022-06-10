Главу технического комитета Международного союза конькобежцев, члена исполкома Союза конькобежцев России Александра Кибалко избрали в совет организации на конгрессе организации в Таиланде.

Россиянин набрал 63 голоса и смог обойти серба Слободана Делича с 55 голосами, также претендовавшего на этот пост, во втором туре голосования от представителей конькобежного спорта. Его кандидатура была выдвинута и на пост главы и место в техкомитете, однако после избрания в совет Кибалко был автоматически снят с голосования.

«Благодарю всех, кто проявил разум и убрал при голосовании в сторону те вещи, которые не должны вмешиваться в вопросы развития спорта, не относящиеся к нему. Благодарю коллег из фигурного катания за поддержку», — сказал конькобежец в комментарии «Матч ТВ».

Также в первом туре от представителей конькобежного спорта были избраны Суванна Силпа-Арча (Таиланд), Серджио Анези (Италия), Стойчо Стойчев (Болгария), Альберт Хейзельхоф (Нидерланды). От представителей фигурного катания в совет ISU попали Патрисия Сент-Питер (США), Тацуро Мацумура (Япония), Сюзанна Рахкамо (Финляндия), Дьердь Елек (Венгрия), Мария Тереза Самаранч (Испания). В него вошел и канадский фигурист, действующий глава комиссии спортсменов Эрик Рэдфорд (он олимпийский чемпион 2018 года в командном турнире, двукратный чемпион мира в парном катании).

Александру Кибалко 48 лет, он был участником трех Олимпиад в 1998, 2002 и 2006 годах. Он обладатель Кубка мира на дистанции 1500 м, победитель чемпионата Европы в забеге на 500 м. Спортсмен также неоднократно становился чемпионом России по конькобежному спорту. Спортивную карьеру Кибалко завершил в 2006 году, а в 2016 возглавил технический комитет Международного союза конькобежцев.

Новым президентом союза избрали Ким Чжэ Ёля из Южной Кореи, а Трон Эспели из Норвегии и Бенуа Лавуа из Канады стали вице-президентами организации. Ранее занимавший пост вице-президента 77-летний россиянин Александр Лакерник не смог участвовать в выборах, поскольку конгресс не одобрил повышение предельного возраста для этой должности до 80 лет.

Международный союз в начале июня продлил объявленное в марте отстранение российских спортсменов от международных соревнований по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку. «Решение совета ISU об отстранении российских и белорусских спортсменов, которое было утверждено сегодня конгрессом, будет действовать до особого решения совета либо конгресса», — уточнил тогда генеральный директор ISU Фреди Шмид.