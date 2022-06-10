Вскоре армия Турции получит первые партии многокалиберной снайперской винтовки KN-12 национальной разработки. Как пишет Daily Sabah, ее вместе с другим тяжелым и легким вооружением представила компания MKE. Винтовка была испытана на учениях EFES-2022.

Генеральный менеджер MKE Ясин Акдере сообщил, что представленная винтовка разработана с учетом запросов и нужд турецких вооруженных сил.

KN-12 весит 7,2 килограмма, ее длина — 1 метр, она может стрелять патронами двух калибров — 7,62 и 8,59 мм. Винтовка имеет прицельную дальность 1,5 тыс. метра и магазин на пять патронов калибра 8,59 мм или десять — калибра 7,62 мм. Она прошла ряд серьезных тестов и соответствует строгим требованиям вооружений НАТО, подчеркнул Акдере.

KN-12 вызывает постоянный интерес и у иностранных покупателей, поэтому ведутся переговоры о ее поставках за рубеж, добавил он. «Мы внесем значительный вклад в наш экспорт, когда в ближайшие дни подпишем несколько важных контрактов», — сказал Анкере.

Представитель MKE также заявил, что он горд сообщить о начале массового производства 8,59-милимметровых патронов на фабрике Gazi Fişek в Анкаре.

Также в ходе EFES-2022 использовались и другие вооружения, разработанные в Турции, в том числе ракетные комплексы Cirit, противотанковые комплексы UMTAS и OMTAS, вертолеты ATAK и зенитные установки Korkut. За ночными испытаниями вооружения наблюдал лично министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, который встретился в ходе маневров с представителями оборонных ведомств других стран.

Как сообщает Anadolu, учения в этот раз посетили представители США, Германии, Албании, Азербайджана, Австрии, Франции, Грузии, Ирака, Латвии, Македонии, Узбекистана, Венгрии, Пакистана, Косово, Казахстана, Ирака, Великобритании и Ливии. В них приняли участие до 11 тыс. военнослужащих, в том числе около 1,1 тыс. иностранных — из 37 стран мира.