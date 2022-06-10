Европейская комиссия против расизма и нетерпимости при Совете Европы обратилась к властям Дании и попросила разработать и принять в ближайшее время национальный план действий по противодействию дискриминации в отношении мусульман и других меньшинств. Об этом говорится в докладе комиссии, размещенном на ее сайте.

По мнению Европейской комиссии, такой план должен включать меры в области образования, информирования общественности, поощрения контрагрессии, обучения сотрудников правоохранительных органов и учителей. Также он должен рассматривать вопросы найма сотрудников, исповедующих ислам, и других групп меньшинств в перечисленных профессиях.

Обеспокоенность комиссии вызвали ненавистнические высказывания датских политических деятелей. Они, как сказано в докладе, постоянно изображают мусульман, а также легальных иностранных рабочих и мигрантов «как угрозу датским ценностям и культуре».

Также Европейская комиссия высказала недовольство разделением трудовых мигрантов на «западных» (то есть граждан стран-членов ЕС, США, Австралии, Новой Зеландии, Канады и Британии) и «незападных», которые вынуждены жить в «гетто». К этому определению авторы доклада относят городские кварталы, более половины жителей которых — не из западных стран. Такая политика «параллельного общества» привела к возникновению проблемы принудительного выселения семей мигрантов, считают эксперты.

Европейская комиссия разработала рекомендации, согласно которым в Дании необходимо сформировать законодательную базу для сокращения финансирования и запрета расистских организаций и политических партий, прямого запрета сегрегации и использования положительных стимулов для всех слоев населения. Это нужно, чтобы достичь цели создания сбалансированного общества, сказано в докладе.

В середине мая датский руководитель ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан в очередной раз сжег Коран в Швеции под защитой полиции. До этого политик уже устраивал акты сожжения священной книги в регионах страны Фрёлунда, Борас и Тролльхеттен, где проживает большое количество мусульман. Палудан жжет копии Корана с 2017 года, в том числе во время священного месяца Рамадан, неподалеку от мечетей и жилищ людей, исповедующих ислам, при этом он находится под охраной полиции.