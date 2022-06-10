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Комплекс проблем: что ждет российских металлургов под санкциями
Санкции против владельца «Северстали» Алексея Мордашова обвалили акции всех крупнейших российских сталелитейных предприятий. Черная металлургия оказалась одной из главных жертв нынешнего кризиса, считают аналитики
Комплекс проблем: что ждет российских металлургов под санкциями
Комплекс проблем: что ждет российских металлургов под санкциями / Others
10 июня 2022 г.

Железный занавес… Уже в самом начале «военной операции» было много опасений на тему: переживут ли российские металлурги санкции Запада? В то же время Евросоюз запретил импорт стали и железа из России. Под ограничения попали формы и профили из чугуна и углеродистой стали, листы с металлическим покрытием, изделия из арматуры и проволоки, сварные и бесшовные трубы и прочее. По первоначальным подсчетам экспертов, рестрикции могли затронуть 40% экспорта российской стали в Европу и США. Но в начале июня появились другие цифры: та же «Северсталь» может потерять половину выручки. В 2021-м чистая прибыль этой компании составила $4 миллиарда.

Самый пострадавший

«Северсталь» — одна из крупнейших в РФ металлургических компаний, в 2021-м она выпустила 11,65 млн тонн стали при общем производстве в РФ 76 млн тонн, а также получила $6 млрд EBITDA и $4,08 млрд чистой прибыли.

Но в 2022-м по причине всем известных событий Минфин США, пишет «Коммерсант», внес в SDN-list крупного российского бизнесмена Алексея Мордашова и его ключевые активы: «Северсталь», золотодобывающую компанию Nordgold, а также «Севергрупп», через которую он контролирует «Силовые машины» и крупную лесопромышленную компанию «Свеза». Также в санкционный список попали сыновья Мордашова, Никита и Кирилл, и мать других его детей Марина Мордашова.

Попадание в SDN-list означает запрет американским лицам на любое взаимодействие с компанией, а также предполагает вторичные санкции и для лиц вне США. Учитывая роль американской финансовой системы в международных расчетах, такой вид санкций обычно означает фактическую невозможность вести международную торговлю, уточняют эксперты «Коммерсанта».

После того как в начале марта санкции против Алексея Мордашова ввел ЕС, компании пришлось прекратить экспорт стали в Европу, на которую приходилось 32% выручки. Доля российского рынка в 2021-м составляла 52%. Кстати, на долю России также приходилось 40% мирового экспорта палладия, 15% — алюминия, 12% — стали, 11-12% — никеля, 10% — золота, 5% — меди...

Опыт «Русала»

Помимо «Северстали» под ограничения попали Nordgold и «Свеза». Юристы отмечают, что единственным примером выхода из-под блокирующих санкций США остается «Русал» в 2018-м. Минфин США тогда согласился снять санкции при условии сокращения доли основателя «Русала» Олега Дерипаски, который под санкциями какое-то время еще оставался. Сговорчивость американских властей была обусловлена значимой ролью «Русала» на мировом рынке алюминия.

В нынешней ситуации, по мнению юриста КА Pen & Paper Киры Винокуровой, ограничения также могут быть сняты «в случае заинтересованности США» либо может быть выдана временная генеральная лицензия, позволяющая взаимодействие с «Северсталью». Но само по себе снижение доли санкционного лица в контролируемых компаниях, акцентирует Винокурова, не является безусловным основанием для снятия санкций.

Надо понимать…

26 мая на полях Всероссийского экологического форума «Экосистема» гендиректор «Северстали» Александр Шевелев говорил о планах увеличить экспорт в Северную Африку, Индию и страны Юго-Восточной Азии, но теперь и эти планы «подвешены». В вопросе импортозамещения, также сообщил Шевелев, компания переориентрируется на внутренних поставщиков, но не исключает поставок из Китая и Южной Кореи.

«Экспорт продукции компаний Алексея Мордашова, в том числе «Северстали», за рубеж возможен, например, в страны, которые сами находятся под санкциями, как Иран. Западные компании же могут продолжить закупку продукции «Северстали» и Nordgold при условии получения специальной лицензии или разрешения», — указывает юрист Винокурова. Она отмечает, что азиатский рынок «при всей своей видимой самостоятельности часто сам соблюдает санкции США, особенно это касается публичных китайских компаний».

В свою очередь доцент департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при Правительстве РФ, доцент кафедры организационно-управленческих инноваций РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Хачатурян напомнил, что при выходе на альтернативные рынки придется вносить значительные коррективы в маркетинг и логистику: «Надо быть готовыми к тому, что на указанных рынках уже весьма значительное положение занимают металлургические корпорации Китая и Индии, которые будут не очень рады видеть новых сильных игроков».

Заведующий кафедрой промышленного менеджмента НИТУ «МИСиС», доктор экономических наук Юрий Костюхин дополняет: «Необходимо помнить, что в этом случае вырастут транспортные издержки. Кроме того, на азиатском рынке цены ниже, чем в Европе и США, поэтому, чтобы зайти на него, компаниям придется снижать стоимость продукции».

«Кейс «Северстали» показал, что любой отечественный сталевар может оказаться в ситуации, когда внешние рынки окажутся полностью закрыты, поскольку из-за риска вторичных санкций даже клиенты из Азии и СНГ будут опасаться сотрудничества, а внутренний спрос с трудом переваривает половину производимой в стране стали», — отмечает аналитик «Велес Капитала» Василий Данилов.

В любом случае российские металлурги продолжат продажи на внутреннем рынке. Леонид Хазанов даже не исключал снижения цен, но…

Внутрянка

Но похоже, что и внутренний рынок, который, получается, должен стать основным для «Северстали», тоже сокращается. Всемирная организация стали Worldsteel ожидает падения потребления в стране в этом году на 20%, до 35,1 млн тонн, хотя глава Минпромторга Денис Мантуров надеялся на однозначные цифры снижения. 30 мая «Северсталь» и «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) заявили, что ожидают снижения выпуска в июне на 20–40%.

Несмотря на радикально изменившиеся условия работы компаний и попадание ряда из них под санкции, чиновники не спешат отменять акциз, считая финансовые результаты отрасли «удовлетворительными». Металлургические компании за январь-май перечислили в федеральный бюджет около 31 млрд руб. акциза на жидкую сталь, сообщили в пресс-службе Минфина.

Стратегическим выходом из сложившейся ситуации действительно могло бы стать увеличение объема внутреннего потребления металла в России. «Сделать это можно за счет внедрения массового госзаказа в строительство и развития собственного машиностроения. Но это длительный процесс, который займет не один год», — считает экономист Костюхин.

Кто поможет?

Аналитики считают: поддержать металлургов может президент РФ. Тем более 7 июня на совещании по экономическим вопросам он признал, что ряд отраслей, в том числе черная металлургия, «сигнализируют о рисках существенного снижения производства в среднесрочной перспективе».

Путин отметил, что прошло несколько отраслевых совещаний, на которых были рассмотрены и обозначены приоритетные задачи и меры поддержки. «Я обращаю внимание коллег из правительства: важно доводить эти решения до практической реализации, помогать отраслям преодолеть трудности», — сказал он.

Финансовый аналитик финансовой группы компаний Владимир Сагалаев еще в марте говорил: «Надо понимать, что санкции — это обоюдоострый меч, а Россия довольно крупный поставщик металла и металлопродукции, так что любые сокращения экспорта окажут серьезное влияние на цены в мире. Серьезные санкции в отношении российских металлургов окажут сильное влияние на цены, которые и так взлетели до небес».

Также руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов не видит сложившуюся ситуацию совсем уж пессимистичной: «Судя по статистике РЖД, экспорт стали из России постепенно восстанавливается: компании перенаправляют объемы на новые рынки и решают проблемы с платежами и логистикой». Кроме того, министр промышленности Мантуров недавно отмечал, что компании из сектора черной металлургии генерировали достаточно сильные финансовые результаты в первые четыре месяца текущего года.

Красноженов отметил еще один показательный момент: акции российских сталеваров даже после распродажи, захватившей весь российский рынок после начала «спецоперации», торгуются значительно выше уровней 2008 года, когда падение было вызвано мировым кризисом ликвидности, конфликтом в Грузии и 2014 года — после аннексии Крыма.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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