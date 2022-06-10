Железный занавес… Уже в самом начале «военной операции» было много опасений на тему: переживут ли российские металлурги санкции Запада? В то же время Евросоюз запретил импорт стали и железа из России. Под ограничения попали формы и профили из чугуна и углеродистой стали, листы с металлическим покрытием, изделия из арматуры и проволоки, сварные и бесшовные трубы и прочее. По первоначальным подсчетам экспертов, рестрикции могли затронуть 40% экспорта российской стали в Европу и США. Но в начале июня появились другие цифры: та же «Северсталь» может потерять половину выручки. В 2021-м чистая прибыль этой компании составила $4 миллиарда.

Самый пострадавший

«Северсталь» — одна из крупнейших в РФ металлургических компаний, в 2021-м она выпустила 11,65 млн тонн стали при общем производстве в РФ 76 млн тонн, а также получила $6 млрд EBITDA и $4,08 млрд чистой прибыли.

Но в 2022-м по причине всем известных событий Минфин США, пишет «Коммерсант», внес в SDN-list крупного российского бизнесмена Алексея Мордашова и его ключевые активы: «Северсталь», золотодобывающую компанию Nordgold, а также «Севергрупп», через которую он контролирует «Силовые машины» и крупную лесопромышленную компанию «Свеза». Также в санкционный список попали сыновья Мордашова, Никита и Кирилл, и мать других его детей Марина Мордашова.

Попадание в SDN-list означает запрет американским лицам на любое взаимодействие с компанией, а также предполагает вторичные санкции и для лиц вне США. Учитывая роль американской финансовой системы в международных расчетах, такой вид санкций обычно означает фактическую невозможность вести международную торговлю, уточняют эксперты «Коммерсанта».

После того как в начале марта санкции против Алексея Мордашова ввел ЕС, компании пришлось прекратить экспорт стали в Европу, на которую приходилось 32% выручки. Доля российского рынка в 2021-м составляла 52%. Кстати, на долю России также приходилось 40% мирового экспорта палладия, 15% — алюминия, 12% — стали, 11-12% — никеля, 10% — золота, 5% — меди...

Опыт «Русала»

Помимо «Северстали» под ограничения попали Nordgold и «Свеза». Юристы отмечают, что единственным примером выхода из-под блокирующих санкций США остается «Русал» в 2018-м. Минфин США тогда согласился снять санкции при условии сокращения доли основателя «Русала» Олега Дерипаски, который под санкциями какое-то время еще оставался. Сговорчивость американских властей была обусловлена значимой ролью «Русала» на мировом рынке алюминия.

В нынешней ситуации, по мнению юриста КА Pen & Paper Киры Винокуровой, ограничения также могут быть сняты «в случае заинтересованности США» либо может быть выдана временная генеральная лицензия, позволяющая взаимодействие с «Северсталью». Но само по себе снижение доли санкционного лица в контролируемых компаниях, акцентирует Винокурова, не является безусловным основанием для снятия санкций.

Надо понимать…

26 мая на полях Всероссийского экологического форума «Экосистема» гендиректор «Северстали» Александр Шевелев говорил о планах увеличить экспорт в Северную Африку, Индию и страны Юго-Восточной Азии, но теперь и эти планы «подвешены». В вопросе импортозамещения, также сообщил Шевелев, компания переориентрируется на внутренних поставщиков, но не исключает поставок из Китая и Южной Кореи.

«Экспорт продукции компаний Алексея Мордашова, в том числе «Северстали», за рубеж возможен, например, в страны, которые сами находятся под санкциями, как Иран. Западные компании же могут продолжить закупку продукции «Северстали» и Nordgold при условии получения специальной лицензии или разрешения», — указывает юрист Винокурова. Она отмечает, что азиатский рынок «при всей своей видимой самостоятельности часто сам соблюдает санкции США, особенно это касается публичных китайских компаний».

В свою очередь доцент департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при Правительстве РФ, доцент кафедры организационно-управленческих инноваций РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Хачатурян напомнил, что при выходе на альтернативные рынки придется вносить значительные коррективы в маркетинг и логистику: «Надо быть готовыми к тому, что на указанных рынках уже весьма значительное положение занимают металлургические корпорации Китая и Индии, которые будут не очень рады видеть новых сильных игроков».

Заведующий кафедрой промышленного менеджмента НИТУ «МИСиС», доктор экономических наук Юрий Костюхин дополняет: «Необходимо помнить, что в этом случае вырастут транспортные издержки. Кроме того, на азиатском рынке цены ниже, чем в Европе и США, поэтому, чтобы зайти на него, компаниям придется снижать стоимость продукции».

«Кейс «Северстали» показал, что любой отечественный сталевар может оказаться в ситуации, когда внешние рынки окажутся полностью закрыты, поскольку из-за риска вторичных санкций даже клиенты из Азии и СНГ будут опасаться сотрудничества, а внутренний спрос с трудом переваривает половину производимой в стране стали», — отмечает аналитик «Велес Капитала» Василий Данилов.

В любом случае российские металлурги продолжат продажи на внутреннем рынке. Леонид Хазанов даже не исключал снижения цен, но…

Внутрянка

Но похоже, что и внутренний рынок, который, получается, должен стать основным для «Северстали», тоже сокращается. Всемирная организация стали Worldsteel ожидает падения потребления в стране в этом году на 20%, до 35,1 млн тонн, хотя глава Минпромторга Денис Мантуров надеялся на однозначные цифры снижения. 30 мая «Северсталь» и «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) заявили, что ожидают снижения выпуска в июне на 20–40%.

Несмотря на радикально изменившиеся условия работы компаний и попадание ряда из них под санкции, чиновники не спешат отменять акциз, считая финансовые результаты отрасли «удовлетворительными». Металлургические компании за январь-май перечислили в федеральный бюджет около 31 млрд руб. акциза на жидкую сталь, сообщили в пресс-службе Минфина.

Стратегическим выходом из сложившейся ситуации действительно могло бы стать увеличение объема внутреннего потребления металла в России. «Сделать это можно за счет внедрения массового госзаказа в строительство и развития собственного машиностроения. Но это длительный процесс, который займет не один год», — считает экономист Костюхин.

Кто поможет?

Аналитики считают: поддержать металлургов может президент РФ. Тем более 7 июня на совещании по экономическим вопросам он признал, что ряд отраслей, в том числе черная металлургия, «сигнализируют о рисках существенного снижения производства в среднесрочной перспективе».

Путин отметил, что прошло несколько отраслевых совещаний, на которых были рассмотрены и обозначены приоритетные задачи и меры поддержки. «Я обращаю внимание коллег из правительства: важно доводить эти решения до практической реализации, помогать отраслям преодолеть трудности», — сказал он.

Финансовый аналитик финансовой группы компаний Владимир Сагалаев еще в марте говорил: «Надо понимать, что санкции — это обоюдоострый меч, а Россия довольно крупный поставщик металла и металлопродукции, так что любые сокращения экспорта окажут серьезное влияние на цены в мире. Серьезные санкции в отношении российских металлургов окажут сильное влияние на цены, которые и так взлетели до небес».

Также руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов не видит сложившуюся ситуацию совсем уж пессимистичной: «Судя по статистике РЖД, экспорт стали из России постепенно восстанавливается: компании перенаправляют объемы на новые рынки и решают проблемы с платежами и логистикой». Кроме того, министр промышленности Мантуров недавно отмечал, что компании из сектора черной металлургии генерировали достаточно сильные финансовые результаты в первые четыре месяца текущего года.

Красноженов отметил еще один показательный момент: акции российских сталеваров даже после распродажи, захватившей весь российский рынок после начала «спецоперации», торгуются значительно выше уровней 2008 года, когда падение было вызвано мировым кризисом ликвидности, конфликтом в Грузии и 2014 года — после аннексии Крыма.