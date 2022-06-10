Администрацию президента США Джо Байдена расколол вопрос о поиске вариантов, которые помогли бы предотвратить надвигающийся продовольственный кризис, разворачивающийся из-за войны в Украине. В центре внутригосударственных дискуссий оказалась идея обеспечить властям Беларуси шестимесячную паузу в санкциях против ее производства калийных удобрений, которая, как полагают ее авторы, подтолкнет президента Александра Лукашенко к тому, чтобы открыть железнодорожный коридор для украинского зерна.

Инициатива ослабить давление на официальный Минск нашла поддержку среди дипломатов ООН и некоторых государств, заинтересованных в том, чтобы украинская продукция достигла рынков ускоренными темпами. В случае использования белорусской территории груз мог бы направляться в литовский портовый город Клайпеда. В связи с тем, что Украина, Беларусь и Литва имеют почти одинаковую железнодорожную инфраструктуру с более широкой колеей, транзит может избежать значительных задержек, нередко возникающих при отправке через Польшу.

По примерным оценкам, около 20 млн метрических тонн зерна, которыми располагала украинская сторона, остались отрезанными от традиционных маршрутов. Их судьба представляет собой предмет споров и взаимных обвинений между Москвой и Киевом. Российской стороне инкриминируют не только попытки институционализировать незаконную торговлю, но и желание извлечь политическую выгоду из общей ситуации. Вопрос о том, какой будет позиция Беларуси в контексте этого кризиса, возникает естественным образом.

Александр Лукашенко уже предложил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу сесть за стол переговоров с участием представителей Минска, Киева и балтийских столиц, располагающих готовностью предоставить свои порты, чтобы урегулировать проблемы поставок. Однако для администрации Байдена этот вариант может оказаться не таким легким. Как дают понять официальные лица Госдепартамента, у Вашингтона слишком много вопросов к белорусской политике. Кроме того, привлечение Минска может опротестовать украинская сторона.

«Голодный» конфликт

По данным Международного исследовательского института продовольственной политики, на долю российских и украинских поставщиков приходится треть мирового экспорта пшеницы. Украинское руководство утверждает, что чуть меньше половины урожая в этом году будет вывезено за пределы страны. Дискуссия в ряде западных столиц об обеспечении надежного транзита касается не только проработки альтернативных маршрутов, но и мер, которые бы убедили другие государства не приобретать продукцию, попавшую на черный рынок.

У политиков есть опасения, что время для предотвращения мирового продовольственного кризиса истекает. Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что отказ от разблокировки портов в Черном море в ближайшее время станет «объявлением войны». Он подчеркнул, что речь идет не только об Украине, но и о беднейших странах мира, которые, по его словам, «находятся на грани голодной смерти».

Наиболее заметный удар уже пришелся на такие страны, как Египет, Тунис, Марокко, Пакистан и Индонезия.

В сложившихся обстоятельствах особую значимость приобрела позиция еще одного ключевого черноморского игрока — Турции. С начала войны Анкара приняла на себя уникальную посредническую роль, обеспеченную тем, что она может контактировать как с Кремлем, так и с Киевом. «Коридор через Турцию позволит доставить украинское зерно на целевые рынки, что предотвратит разрастание мирового продовольственного кризиса», — отмечал эксперт по международным отношениям доктор наук Орхан Караоглу.

Санкционные колебания

Экономические последствия войны в Украине уже заставили США наступить на горло собственной санкционной политике. Так, Вашингтон пошел на ослабление давления на руководство Венесуэлы в попытке восстановить диалог и открыть путь для использования местной нефти в борьбе с кризисными явлениями на глобальном рынке энергоносителей. Администрация Байдена рассматривает более широкие варианты уступок по этому досье и даже, судя по всему, уведомила о своих намерениях одного из наиболее заметных лидеров венесуэльской оппозиции.

В Вашингтоне это склонны называть мягко — «откалибровкой политики санкций», без всякого признания в собственных внешнеполитических просчетах, но подобные внешнеполитические колебания уже взяты на карандаш оппонентами власти.

Более того, аналитики рынка всерьез утверждают, что ради урегулирования топливного кризиса Белый дом вполне мог бы закрыть глаза на теневую реализацию иранской нефти, позволив ей беспрепятственно поступать на рынки. Однако вполне вероятно, что это откроет для республиканцев еще один, более мощный угол атаки на демократов.

Если учесть, как много Минску может принести потенциальная пауза в «калийных» санкциях, сомневаться в том, что администрация Байдена попадет в зону турбулентности у себя дома, не приходится. Как заявил аналитик центра экономических исследований BEROC Лев Львовский, возможные доходы белорусского руководства от санкционных послаблений на калийные удобрения могут достичь планки в $2-3 млрд.

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После того, как китайская политика «нулевой терпимости» к коронавирусу в эти месяцы ударила по ввозу в США важных технических комплектующих, откровенно порадовав оппонентов Белого дома, администрация Байдена столкнулась с необходимостью объяснять внутренней аудитории, как работают глобальные цепочки поставок.

Это констатировал член Палаты представителей Тим Райан, который баллотируется этой осенью в Сенат от Демократической партии. Выступая в Огайо, он выразил уверенность, что его однопартийцы и исполнительная власть, в частности, должны более четко артикулировать, что политика таких стран, как Россия и Китай, обещает глобальным сетям экспорта и импорта.

Так или иначе, экономические проблемы, несомненно, будут основным объектом нападений со стороны республиканцев на грядущих промежуточных выборах в Конгресс. В разговоре с NBC это признал неназванный стратег «партии слонов». Он сказал, что «вопросы цепочек поставок настолько сложны, что понадобится докторская степень, чтобы понять их», поэтому этот вопрос внесен в республикансую стратегию предвыборной борьбы в приоритетном порядке.