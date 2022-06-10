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Авиакомпании России создадут филиалы в Турции для обхода санкций
Некоторые из российских авиакомпаний придумали способ обойти западные ограничения. Они планируют открыть свои подразделения в Турции
Авиакомпании России создадут филиалы в Турции для обхода санкций
Фото: РИА «Новости» / Others
10 июня 2022 г.

Ряд российских авиакомпаний откроет филиалы в Турции, узнал Bloomberg. Речь идет о компании Pegas Touristik, владеющей Nordwind, и авиаперевозчике Anex Tourism Group, которая управляет Azur Air.

Перечисленные авиакомпании в основном занимались туристическими направлениями. Azur Air и Nordwind базируются в России, однако входят в более крупные организации, контролируемые турецким бизнесом. На данный момент они не подвергались индивидуальным санкциям, поэтому действия не нарушат правила, говорят источники Bloomberg.

Это решение должно помочь им обойти западные санкции. В частности, они получат возможность брать в аренду воздушные суда и пользоваться ремонтными центрами, объяснили эксперты. Сейчас руководства российских авиакомпаний ведут переговоры с лизинговыми компаниями о приобретении самолетов.

Anex Tourism Group планирует открыть филиал с парком «Боингов» в Анталье, также компания ведет переговоры сразу несколькими арендодателями, в том числе с Dubai Aerospace Enterprise, Aviation Capital Group, AerCap Holdings и Boeing Capital Corp. Кроме того, она рассматривает возможность использовать свою действующую лицензию перевозчика для начала операций и контактирует с чартерной авиакомпанией Tailwind. Pegas также рассматривает Армению в качестве возможного места размещения нового подразделения.

Турция диверсифицирует туристический рынок: альтернативу туристам из России и Украины Анкара нашла в приезжающих из Польши, Чехии, Словакии, Румынии, Албании и Великобритании, где интерес к отдыху в Турции в последние годы возрос. При этом ранее, в январе, россияне поставили рекорд по турпотоку в Турции, когда страну посетили почти 135 тыс. человек из России, так что каждый десятый из 1,3 млн иностранцев оказался из России.

С началом войны в Украине Евросоюз заставил лизинговые компании, базирующиеся преимущественно в Ирландии, прекратить давать в аренду самолеты российским авиакомпаниям. Также для российских воздушных судов было закрыто европейское небо.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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