Вандалы разгромили площадку для выставки картин палестинских художников в Германии

В немецком Касселе неизвестные экстремисты разгромили площадку, где должна была пройти выставка работ палестинских художников в рамках художественной ярмарки Documenta — одной из самых престижных в мире, оставив на стене надписи неонацистского характера. Сами художники видят в произошедшем угрозу убийством. Такие нападения в Германии происходят не впервые. #неонацизм #палестинцы #Германия