ПОЛИТИКА
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Вандалы разгромили площадку для выставки картин палестинских художников в Германии
В немецком Касселе неизвестные экстремисты разгромили площадку, где должна была пройти выставка работ палестинских художников в рамках художественной ярмарки Documenta — одной из самых престижных в мире, оставив на стене надписи неонацистского характера. Сами художники видят в произошедшем угрозу убийством. Такие нападения в Германии происходят не впервые. #неонацизм #палестинцы #Германия
палестинцы / Others
10 июня 2022 г.
Истории
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