Россия вновь столкнулась с объединением практически всей Европы против себя, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии возложения венков к мемориальным доскам в здании МИД.

«Сейчас против нас тоже сплотились под знаменем нацизма, причем в буквальном смысле этого слова, поддерживая откровенно расистский, антироссийский режим [президента Украины Владимира] Зеленского, который проводит факельные шествия, бросает в мясорубку бойцов с шевронами нацистских дивизий на рукавах», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что России необходимо опираться на опыт Советского Союза, который во время войны строил коалиции, «но исключительно с опорой на свои интересы, без наивности, без чрезмерного доверия пустым обещаниям». По словам главы МИД, эти уроки особенно важны сейчас, когда «против нас опять ведет войну практически вся Европа, поставленная под ружье и под нацистские знамена».

Лавров добавил, что, как и 80 лет назад, России пытаются нанести стратегическое поражение на поле боя. Он напомнил, что во время Великой Отечественной войны сотрудники Наркомата иностранных дел уходили на фронт, а оставшиеся обеспечивали внешнеполитическое сопровождение борьбы Красной армии.

Ранее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что необходимо начать «денацификацию» во всех странах Европы, где есть признаки этой идеологии. Он призвал маркировать отказавшиеся участвовать государства как «пособников нацизма».

Сергей Шойгу в статье для «Российской газеты» также заявил о возрождении «нацизма» и подготовке стран НАТО к войне с Россией. Он призвал не допустить проявления его «античеловеческой сущности» и срыва «глобалистских планов» по перекраиванию мира.