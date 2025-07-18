Президент Украины Владимир Зеленский поручил новому секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), экс-министру обороны Рустему Умерову ускорить переговоры с Россией. В заявлении, опубликованном 18 июля, Зеленский подчеркнул: переговорный процесс, начатый ранее этим летом в Стамбуле, требует большей динамики.

«Мы обсудили с Умеровым его новые обязанности и сошлись во мнении: переговоры нужно ускорять, — написал Зеленский в Telegram. — Выполнение договоренностей второй стамбульской встречи продолжается, но прогресс слишком медленный».

Заявление Зеленского прозвучало на фоне комментариев официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Она заявила, что российская делегация готова прибыть в Стамбул на третий раунд переговоров. Однако, по ее словам, Москва не получила от Киева никаких сигналов о готовности к продолжению диалога. Она призвала украинскую сторону соблюдать ранее достигнутые договоренности.

В Киеве, между тем, обвиняют Москву в затягивании переговорного процесса.

Несмотря на политические разногласия, последние раунды встреч в Стамбуле принесли весомые результаты. В ходе двух раундов — 26 мая и 2 июня — стороны договорились об обмене по 1000 пленных с каждой стороны. Также был достигнут прогресс по возвращению тяжелораненых и заключенных младше 25 лет.

Россия передала Украине более 7 тыс. тел погибших солдат, включая 1 тыс. — 17 июля. Украина вернула тела менее 100 российских военных. Эти шаги стали частью единственного успешного направления в отношениях двух стран — гуманитарного сотрудничества.

Однако ключевые вопросы остаются нерешенными. Россия требует от Украины уступить территории. Кроме того, Москва настаивает, что Запад должен прекратить оказывать военную помощь Украине — это Кремль представляет в качестве одного из главных условий для переговоров. Киев называет эти требования неприемлемыми.

Зеленский рассчитывает, что Умеров, ранее успешно работавший над освобождением пленных, сможет сдвинуть переговоры с мертвой точки. Однако пока признаков прорыва нет.