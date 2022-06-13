ПОЛИТИКА
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Палестинцы сыграли свадьбу на месте снесенного дома
Палестинские молодожены провели обряд прощания невесты с родительским домом на руинах здания, разрушенного израильскими властями в прошлом месяце. Израиль сносит палестинские дома из-за того, что постройки считаются незаконными. При этом разрешения на строительство и ремонт жилых домов палестинцам не выдаются. #trtнарусском #палестинцы #свадьба #Израиль
Палестинцы сыграли свадьбу на месте снесенного дома / Others
13 июня 2022 г.
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