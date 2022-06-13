Палестинцы сыграли свадьбу на месте снесенного дома

Палестинские молодожены провели обряд прощания невесты с родительским домом на руинах здания, разрушенного израильскими властями в прошлом месяце. Израиль сносит палестинские дома из-за того, что постройки считаются незаконными. При этом разрешения на строительство и ремонт жилых домов палестинцам не выдаются. #trtнарусском #палестинцы #свадьба #Израиль