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В Германии допустили атаки террористов РПК на турецкие учреждения
Террористы РПК могут провести теракты против представительств госструктур Турции в ФРГ, заявили в немецком МВД и добавили, что такие атаки несут «частичный риск, из которого нельзя полностью исключить гибель людей»
В Германии допустили атаки террористов РПК на турецкие учреждения
В Германии допустили атаки террористов РПК на турецкие учреждения / Others
13 июня 2022 г.

Представители МВД Германии не исключили возможности терактов боевиков РПК против филиалов турецких госструктур в стране. Об этом пишет Anadolu со ссылкой на ответ немецкого ведомства, направленный редакции.

«По-прежнему существует опасность агрессивных действий [PПK] против государственных институтов Турции в Германии», — сказано в ответе ведомства.

Хотя эта террористическая организация пыталась создать себе «мирный имидж» в Европе в течение многих лет, в ходе своих акций в Германии сторонники террористов нападали на полицию и атаковали представителей турецкой общины.

«В таких стычках есть элемент частичного риска, из которого нельзя полностью исключить гибель людей», — говорится в ответе МВД ФРГ.

Основными направлениями деятельности РПК в Германии являются материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности группировки, вербовка новых кадров в ее ряды, а также проведение многочисленных демонстраций и крупных мероприятий в пропагандистских целях, отметили там.

Еще в феврале 2019 года немецкое министерство запретило деятельность издательского дома «Месопотамия» и компании MIR Multimedia за финансирование деятельности РПК, подчеркнули представители госструктуры, а ходатайство обеих организаций об обжаловании решения было отклонено судебными органами Германии. В США и странах Европейского союза РПК внесен в списки террористических организаций.

При этом ранее глава Федерального ведомства по охране Конституции Германии Томас Хандельванг заявил, что террористы РПК в стране занимались фандрайзингом через местные организации и вербовали новых членов. Целью подрывной деятельности террористов являлась Турция, признавал он. РПК — самая большая террористическая группа в Германии, которой в прошлом году удалось собрать в стране €16,7 млн ($17,8 млн) и около €30 млн в Европе с помощью различных фандрайзинговых кампаний.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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