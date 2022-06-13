Что будет с атомной энергетикой США без российского урана? Если отвечать на этот вопрос коротко, то ничего хорошего. Еще в самом начале вторжения России в Украину эксперты предрекли массовое закрытие американских АЭС в случае уранового эмбарго.

Более того, американский бизнес сфере ядерной энергетики во избежание роста цен на электричество тогда очень просил президента Джо Байдена не запрещать импорт российского урана. В итоге ввозить уран действительно не запретили — в отличие от нефти, нефтепродуктов, газа и угля. Ведь энергетика США почти наполовину полагается на поставки из России, Казахстана и Узбекистана.

В поисках утраченного

Санкции США не коснулись ядерного топлива из России, пока — осторожно и суеверно уточняют эксперты, потому как снизить его долю американцев «побуждают политические риски». Еще в марте глава Национального энергетического института Нима Ашкебусси сообщил, что сейчас «электроэнергетические компании США заключают контракты на необходимое топливо с сетью предприятий и стран по всему миру, чтобы снизить риски потенциального срыва поставок». «Россия — значимый мировой поставщик коммерческого ядерного топлива», — отдельно отметил тогда Ашкебусси.

По сути, так же ведут себя и европейцы. Например, Еврокомиссия утвердила план «REPowerEU», направленный на быстрое снижение зависимости ЕС от российского ископаемого топлива. Шведские АЭС «Форсмарк» и «Рингхалс», покупавшие топливо у «Росатома», сообщили о переходе на сборки Westinghouse. Чехия обсуждает замену российского топлива для АЭС «Темелин» и «Дукованы», а Словакия — для АЭС «Моховце» и «Богунице».

8 июня Bloomberg рассказал о планах Минэнерго и законодателей США выделить $4,3 млрд на создание собственных мощностей для обогащения урана. По данным агентства, на данный момент в Штатах работает всего одно предприятие по коммерческому, то есть для нужд АЭС, обогащению урана, но и оно принадлежит не американцам, а европейскому концерну URENCO. Эксперты не зря считают, что благодаря нынешней ситуации могут усилить позиции европейские конкуренты «Росатома» — Orano и как раз URENCO.

«Пока что сложно себе представить, как имеющиеся в США один-два завода смогут компенсировать несметные урановые сокровища России, благодаря которым работает пятая часть американской атомной энергетики», — замечают эксперты «Life».

Источники Bloomberg отмечают: в Минэнерго США серьезно опасаются, что из-за конфликта России с Западом в поставках ядерного топлива для американских электростанций из РФ могут возникнуть перебои. Это наводит на мысль о том, что в Министерстве не исключают и даже ожидают санкций против «Росатома». Или наоборот — боятся в этом плане Москвы.

Зависимость от России

Относительно недорогой российский уран Штаты закупают более 30 лет, напоминает «Компания». С 1993-го по 2013-й они использовали в качестве топлива российский оружейный уран по подписанному Борисом Ельциным контракту ВОУ-НОУ. Так, РФ уничтожила 20 тысяч своих ядерных боеголовок, получив от американцев 17 млрд долларов. Это топливо, упакованное европейской компанией URENCO в сборки для американских АЭС, обеспечило США половину всей потребности в ядерном топливе: как говорили в Вашингтоне, «благодаря русским ракетам» там в течение 20 лет горела каждая десятая лампочка. В свою очередь атомная отрасль РФ выжила благодаря этим деньгам.

«Ядерная энергетика США зависима от дешевого российского урана», — пояснил источник агентства Reuters. «Без Москвы атомная энергетика США сколлапсирует за один-полтора года. Работать без трех-четырехпроцентного обогащенного урана американские АЭС, в отличие от Канады, не смогут», — открыто отметил «Газете.ру» и президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов.

Аналитик уточнил, что сегодня в США 96 действующих атомных реакторов, но в стране полностью отсутствует собственное разделение изотопов: «Почти половина мировых мощностей по разделению урана расположены в России. Для Москвы они избыточны, поэтому существенная часть ориентирована на Америку».

Ученые говорят

Главный редактор портала AtomInfo.ru Александр Уваров объяснил «Компании», что опасность такой зависимости от России в США понимают и что уже лет 20 там периодически возникает желание восстановить собственное производство. Более того, Министерство энергетики США предлагало правительству ограничить импорт ядерного топлива из России еще за два года до нынешних событий.

«Но центрифужных технологий обогащения урана, которые есть у России и Европы, у США в коммерческом использовании никогда не было, — продолжает Уваров. — Купить эти технологии они не могут, поэтому их нужно или украсть, или разработать с нуля. Все ,что у них есть сегодня, — это экспериментальные лабораторные комплексы компании Centrus. Но восстановление отрасли с нуля займет не менее 5–10 лет».

13 июня научные сотрудники Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Мэтт Боуэн и Пол Даббар в статье для издания The Hill предупредили: Россия одним решением может остановить работу ядерных реакторов в США. «А учитывая, что атомная энергетика составляет более 20% генерирующих мощностей в некоторых районах страны, цены на электроэнергию подскочат даже выше сегодняшней инфляции», — говорится в публикации.

Ученые напоминают, что многие реакторы, работающие в США и в Евросоюзе, произведены Россией, которая поставляет для них комплектующие, и если конфликт между Москвой и Западом продолжится, то многие атомные электростанции действительно будут вынуждены приостановить работу.

Скрытые поставки

Сегодня «Росатом» занимает 17% мирового рынка изготовления ядерного топлива — это третье место после американской Westinghouse и французской AREVA. Помимо собственных электростанций, российская госкорпорация обеспечивает готовым ядерным топливом Украину, Беларусь, Иран, Чехию, Словакию, Венгрию, Болгарию, Армению, Индию и отчасти Китай.

И здесь любопытен вот какой момент. «США в этом списке нет, — акцентирует его журналист Виктор Ядуха. — Но при этом, согласно отчету «Росатома» за 2020 год, 50% поставок урановых материалов приходится именно на Соединенные Штаты». Парадокс ситуации объясняется тем, что госкорпорация поставляет туда не готовые топливные сборки, которые у российских и советских реакторов имеют шестигранную форму, а урановый полуфабрикат. Им американские производители потом начиняют традиционные для западных реакторов сборки квадратной формы. По американским данным за тот же 2020-й, на Россию приходилось почти четверть всех поставок обогащенного урана для коммерческих реакторов США.

Планы «Росатома»

В прошлом году «Росатом» делился своими планами до 2030-го, одной из целей которого было увеличить экспорт ядерных технологий и стать лидером международного рынка ядерного топлива с долей 24%. Что с ними будет теперь — трудно сказать, но очевидно: если они и изменятся, то незначительно.

Как известно, самое дорогостоящее направление «Росатома» — это «Малый атом». Он подразумевает разработку и строительство линейки АЭС малой мощности. Его стоимость оценивается в 260 млрд рублей, из них 39,15 млрд рублей — из бюджета. К 31 декабря 2028-го должны быть запущены четыре плавучих энергоблока на реакторах РИТМ-200 (55 МВт) для энергоснабжения Баимского ГОКа.

Сейчас в мире существует около 70 проектов малых модульных АЭС (до 300 МВт) в разной степени готовности, 17 из них — российские. Пока в мире введена только одна малая АЭС — отечественная плавучая станция «Академик Ломоносов» (70 МВт). В мире строится еще три объекта — одна станция в Аргентине (CAREME на 30 МВт) и две в Китае (HTR-PM на 210 МВт и ACP100 на 125 МВт). И все это важные для всего мира объекты, особенно российские.

В случае асимметричного ответа России на западные энергетические санкции рискуют пострадать не только США, но и некоторые европейские страны. С проблемами может столкнуться даже Франция, для которой атомная генерация составляет 70% в энергетическом балансе страны, предположил эксперт Анпилогов.

Конечно, многие страны в нынешней ситуации рассчитывают на Казахстан. «Казахи сейчас добывают больше всех урана в мире, — напоминает аналитик. — Вместе с Узбекистаном на них приходится порядка 50% глобальной добычи». Однако всем известно о дружеских отношениях России и Казахстана. «Если западные санкции начнут бить по «Росатому», госкорпорация вполне может задействовать казахский урановый рычаг», — заключает Анпилогов.

В целом, очередная попытка США оживить собственное обогащение урана для АЭС, сократив закупки российского, вряд ли быстро изменит расстановку сил на мировом рынке ядерного топлива.