Украинским фермерам некому продавать пшеницу на фоне войны

Пока мировые цены на зерно идут вверх, сельхозсфера в Украине сталкивается с резким снижением цен — фермеры успели собрать урожай, но в условиях продолжающейся войны его невозможно продать. Зерно портится в ангарах, пока лидеры России и Украины пытаются договориться об условиях возобновления цепочек поставок. #trtнарусском #украина #зерно #новости #сельскоехозяйство #пшеница