13 июня 2022 г.
ПОЛИТИКА
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Украинским фермерам некому продавать пшеницу на фоне войны
Пока мировые цены на зерно идут вверх, сельхозсфера в Украине сталкивается с резким снижением цен — фермеры успели собрать урожай, но в условиях продолжающейся войны его невозможно продать. Зерно портится в ангарах, пока лидеры России и Украины пытаются договориться об условиях возобновления цепочек поставок. #trtнарусском #украина #зерно #новости #сельскоехозяйство #пшеница
Украинским фермерам некому продавать пшеницу на фоне войны / Others
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