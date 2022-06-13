Генеральный секретарь центрального комитета Трудовой партии Северной Кореи Ким Чен Ын призвал искоренять «нереволюционное поведение» среди партийцев, пишет агентство Yonhap.

На воскресном совещании в Пхеньяне лидер страны отметил, что «секретариату [партии] необходимо следить за строгим соблюдением этики внутри партии и что нужно вести решительную борьбу с нездоровым, нереволюционным поведением, выражающимся в злоупотреблении полномочиями и бюрократизме, демонстрируемом рядом партийных работников».

«Для укрепления правящей партии следует поощрять и прививать поведение, соответствующее коммунистической этике и революционному стилю работы, политичность и боевой дух во всех ее структурах», — подчеркнул он.

Ким Чен Ын посчитал, что повышение роли партии поможет в выполнении задач, которые обсуждались 8-10 июня на пятом расширенном пленарном заседании ЦК Трудовой партии восьмого созыва. На пленуме Ким Чен Ын также сказал, что республика в отношениях с другими государствами будет придерживаться принципа «сила в ответ на силу».

В начале июня северокорейский лидер заявил о безоговорочной поддержке России, пожелал благополучия российскому народу и здоровья президенту страны Владимиру Путину.

При этом тогда же лидер КНДР заявил о серьезных рисках в сфере безопасности Северной Кореи и призвал продолжать укрепление обороноспособности страны. «Сегодняшняя ситуация в сфере безопасности вокруг нашей страны очень серьезна, окружающая обстановка несет риски крайнего обострения, — цитировало его слова Центральное телеграфное агентство КНДР. — Подобное положение вынуждает нас и далее заниматься целями по укреплению обороноспособности».

До этого Северная Корея провела несколько учений с пусками ракет в сторону Японского моря: так, 5 июня вооруженные силы страны запустили шесть ракет малой дальности. После этого в правительстве Японии заявили, что в КНДР, вероятно, готовят новое ядерное испытание. В феврале TRT на русском писал, что Северная Корея финансирует государственные ядерные и ракетные программы на средства, полученные от кибератак на криптовалютные биржи.