Треть членов ВТО — в том числе Евросоюз, США, Великобритания, Австралия — заявили о беспокойстве из-за разрушения инфраструктуры на территории Украины и последствий этого для мировой торговли. Об этом сообщается в заявлении на сайте торгового представителя США Кэтрин Тай, которое подписали 56 стран. Они также пообещали оказать содействие экспорту с территории ведущей войну страны.

«Мы призываем членов ВТО поступать так же, в том числе путем упрощения таможенных процедур», — сказано в заявлении.

Его подписанты уточнили, что из-за боевых действий на украинской территории разрушена значительная часть транспортной инфраструктуры, включая дороги, мосты, порты и железные дороги, что «существенно снижает способность Украины производить, экспортировать и импортировать».

«Мы серьезно обеспокоены последствиями этого разрушения для Украины и для мировой торговли, в частности, в отношении поставок на международные рынки ряда ключевых товаров, производимых Украиной, включая сельскохозяйственную и продовольственную продукцию, удобрения, подсолнечное масло и важнейшие полезные ископаемые», — сказано в документе.

Страны, подписавшие его, также обеспокоены сообщениями о хищениях Россией украинского зерна (о которых, в частности, писалагазета The New York Times, в ООН от таких заявлений воздержались). Они заявили о важности сохранить способность Украины осуществлять торговлю и призвали не допустить, «чтобы торговые пути, особенно морские пути и порты, не блокировались с угрозой применения силы».

Ранее министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский утверждал, что из-за блокады морских портов страны на мировой рынок не попали 7 млн тонн пшеницы, 14 млн тонн зерен кукурузы, 3 млн тонн подсолнечного масла и 3 млн тонн подсолнечного жмыха. Как говорил президент страны Владимир Зеленский, по железной дороге страна может экспортировать 2 млн тонн сельхозпродукции в месяц, в то время как по морю Украина была способна вывозить в пять раз больше.