С начала года Казахстан стал лидером по росту среднемесячных зарплат среди стран Центральной Азии и Евразийского экономического союза. Об этом свидетельствуют данные Евразийской экономической комиссии.

Согласно им, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года среднемесячные зарплаты в Казахстане выросли на 23,7% (до 285 433 тенге или $627). На втором и третьем местах оказались Беларусь (рост на 17,1%, до 1 554 белорусских рублей (или $551) и Россия (рост на 15%, до 60 101 российских рублей или $709).

Также в рейтинг центральноазиатских стран и государств Евразийского экономического союза с наибольшим увеличением зарплат попали Кыргызстан (рост на 11,4%, до 20 943 сомов или $234) и Армения (рост на 9,6%, до 212 767 драмов или $437).

По данным статистики Госкомстата Узбекистана, в стране рост зарплат составил 19,1% — до 3,426 млн сумов, или $305). Как сообщает издание «Азия-плюс» со ссылкой на Агентство по статистике, в Таджикистане среднемесячная зарплата выросла на 13,7% и составила 1747 сомони или $155.

При этом в рейтинге стран по размеру среднемесячной «чистой» — после уплаты налогов — зарплаты Казахстан занял 77-е место из 104, а ее размер составил всего $415,69, согласно информации Numbeo. Самые высокие заработные платы зафиксированы в Швейцарии, Сингапуре и Австралии, самые низкие — в Шри-Ланке.

В июне Росстат привел данные о рекордном за 13 лет росте зарплат в стране. Так, в марте средняя по РФ зарплата подскочила на 20,9% в годовом выражении. В реальном выражении, с поправкой на инфляцию, заработки увеличились всего на 3,6%, но номинальный прирост в годовом выражении стал рекордным с октября 2008 года (тогда зарплаты выросли на 26,6%), а в месячном (+16,6%) — оказался сопоставим с показателями 1993 года, когда зарплаты пытались «угнаться» за гиперинфляцией.

Рекордный рост произошел из-за того, что прибавку, порой на десятки процентов, в первый месяц войны России и Украины получили работники большинства отраслей экономики. Так, на предприятиях, добывающих полезные ископаемые, средняя зарплата выросла на 27,6% год к году; на производстве напитков рост достиг 49,9%, на химических заводах — 29,9%, в металлургии — 50,8%, в розничной торговле — 20,6%, в банках и страховых компаниях — 38,6%.