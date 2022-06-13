Через два месяца после переизбрания президент Франции Эммануэль Макрон сталкивается с перспективой сужения пространства для принятия государственных решений. Прошедший в эти выходные первый тур выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) продемонстрировал резкий всплеск поддержки лидера крайне левых Жана-Люка Меланшона, который возглавил объединение «Новый народный экологический и социальный союз». Его силы уступили президентской коалиции «Вместе» на считанные доли процента (25,8% против 25,7%).

Ультраправые во главе с Марин Ле Пен, систематически пытавшейся преподнести себя как единственную силу, способную составить оппозицию Макрону и его соратникам, потерпели поражение: их разрыв с фаворитами гонки составил 7 процентных пунктов. Теперь эстафету ключевого оппонента лидера Пятой республики, похоже, принял Меланшон, который уже успел заявить о превращении парламентских выборов в третий этап борьбы за кресло президента. В случае закрепления победы через неделю у него есть все шансы стать премьер-министром.

Явка в первом туре, составившая 47%, была самой низкой за всю историю парламентских выборов во Франции, что заставило аналитиков говорить о растущем безразличии электората к внутриполитической жизни. С учетом того, что гонку за Национальное собрание во Франции принято рассматривать как процесс повторной легитимации президента, удивляться такому отношению не приходится. Именно от исхода голосования во многом зависит то, будет ли действующий лидер свободен в принятии решений или ему предстоит «сожительство» с враждебным парламентом.

Второй тур выборов состоится через неделю, и пока рано делать прогнозы по поводу того, как нынешние результаты отразятся на расстановке сил внутри Национального собрания, однако предварительные социологические опросы демонстрируют, что Макрон и его соратники рискуют растерять значительное число мандатов. Сейчас они могут похвастаться 345 местами из 577, но свежие исследования Ipsos предрекают макроновской коалиции получение кресел в диапазоне только от 255 до 295.

Соратникам Меланшона эти замеры обещают всего максимум 190 мест, но нынешние позиции крайне левых уже заставили экспертов говорить о меняющемся внутриполитическом ландшафте Франции.

Президентская апатия

Наблюдатели констатируют, что даже шаткое положение Макрона не заставило его активизировать предвыборную кампанию в преддверии первого тура. В то время когда Меланшону удалось добиться многочисленных упоминаний в заголовках изданий за считанные недели, президент Франции, похоже, демонстрировал полное безразличие, а его коалиция прибегала в основном к оборонительной тактике, стремясь представить Меланшона и его альянс как угрозу экономической стабильности страны и ее международному авторитету.

Снижение инициативности Макрона было заметно и по его первым назначениям: нового премьера Элизабет Борн он выдвинул на должность только спустя месяц после своего переизбрания. Кроме того, президент не обратил никакого внимания на скандальную репутацию некоторых новоназначенных членов правительства, ситуация вокруг которых не могла не отразиться на позициях его коалиции.

«Макрон испытывал желание подплыть к победе, и, в конце концов, он просто дрейфовал», — отметил Пол Смит, профессор Ноттингемского университета. По его словам, это открыло окно возможностей для соратников Меланшона, которым на подобном фоне и не нужно было прилагать особых усилий, чтобы выглядеть энергично. Не исключено, что отдельным фактором мобилизации левых стала усталость от правой повестки, с которой регулярно заигрывал действующий глава государства, чтобы выбить почву из-под ног Марин Ле Пен.

Эксперты допускают, что по итогам второго тура выборов в Национальное собрание Макрону придется формировать альянсы, и первыми претендентами могут оказаться правые силы, партия «Республиканцы». Слухи о союзе с ними ходили давно, учитывая консервативный поворот Макрона в ходе первого срока.

Эти предположения только усилились благодаря республиканскому политику, экс-президенту Франции Николя Саркози, который решительно поддержал Макрона на последних президентских выборах и даже встретился с ним в Елисейском дворце.

Изменение баланса сил

Для Меланшона, занявшего третье место на президентских выборах в апреле, результаты нынешнего первого тура парламентского голосования уже стали достижением. Вопрос лишь в том, как это отразится на политической жизни Франции. 70-летний оппонент Макрона хорошо известен своими симпатиями к противоречивой фигуре покойного венесуэльского лидера Уго Чавеса и стремлением вывести свою страну из НАТО.

Мобилизация левого лагеря пока что очевидно знаменует собой изменение политического баланса в Пятой республике, говорят эксперты. Особенно это заметно после многих лет доминирования правых и крайне правых политиков. «Импульс Ле Пен, кажется, рассеялся, однако процент воздержавшихся показывает, что множество людей не заинтересовано в предвыборной политике», — рассуждает Эндрю Смит, профессор Чичестерского университета.

Предстоящая неделя превратится в значительной степени в противостояние между декларативными центристами из лагеря Макрона и левым альянсом Меланшона. Многое будет зависеть от того, в чью сторону двинутся голоса выбывших кандидатов.

Профессор Уорикского университета Джим Шилдс отмечает, что поддержка со стороны проигравших сил должна играть в основном на пользу макроновской коалиции, потому что именно во втором туре парламентских выборов выкристаллизовывается непринятие крайне радикальных ценностей, которые представляют Меланшон и его соратники.

Однако учитывая ту апатию, с которой действующий президент и его окружение смотрят на борьбу за Национальное собрание, нельзя исключать, что события могут развиваться для них не самым благоприятным образом.