Вашингтон втайне стимулирует сельскохозяйственные и судоходные компании наращивать объемы закупаемых у России удобрений, узнал Bloomberg. Опасения связаны с вводимыми санкциями и угрозой мирового продовольственного кризиса.

Несмотря на то, что США и ЕС ввели «исключения из своих рестрикций, позволяющие закупать удобрения» в России, многие транспортные, страховые компании и банки избегают участия в сделках, опасаясь того, что они могут «случайно нарушить правила».

«Чиновники США, удивленные масштабом их осторожности, оказались в парадоксальном положении, стараясь найти способы нарастить [поставки удобрений из России]», — сказано в публикации.

Из-за опасений покупателей в США экспорт удобрений из России в этом году сократился на 24%. В то же время попытки отправить украинскую продукцию по железной дороге в Европу дали незначительные результаты из-за разницы в ширине колеи и других логистических проблем.

При этом, хотя чиновники и представители власти США пытаются найти способ для стимулирования сотрудничества, представители отрасли грузоперевозок считают, что для снятия опасений необходимы более согласованные международные усилия и меры.

Ранее представитель США в начале июня на переговорах в Москве под эгидой ООН участвовал в обсуждении тем, связанных с поставками удобрений. Как выяснилось, их нехватка в этом году грозит повлиять на урожай следующего года. До этого в Госдепартаменте США сообщали, что намерены получить «около половины [удобрений], которые Украина экспортирует каждый месяц». При этом глава управления по координации санкций Госдепартамента Джеймс О'Брайен подчеркивал, что в США наблюдается «значительный дефицит» удобрений.

В начале июня генсек ООН Антониу Гутерриш связал продовольственный кризис в этом году с дефицитом удобрений и предсказал дефицит продовольствия в 2023 году. Продовольственные цены достигли «рекордно высокого уровня», а стоимость удобрений выросла более чем вдвое, что «повсюду внушает тревогу», говорил он. «Без удобрений дефицит кукурузы и пшеницы распространится на все основные культуры, включая рис, что окажет разрушительное воздействие на миллиарды людей в Азии и Южной Америке», — отмечал Гуттериш.

В конце мая российский президент Владимир Путин в обсуждении с французским лидером Эмманюэлем Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцом утверждал, что Москва готова к наращиванию экспорта удобрений и сельхозпродукции, но это «потребует снятия соответствующих санкционных ограничений».