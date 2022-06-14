ВТБ заменит Microsoft Office на российское программное обеспечение для работы с текстом, таблицами, почтой и облачным хранилищем «Мойофис», пишут «Ведомости». Сделка составила порядка 1,2 млрд руб., на эту сумму были закуплены 100 тыс. лицензий.

«Мойофис» действительно призван заменить ПО Microsoft, заявила изданию коммерческий директор «Мойофиса» Елена Непочатова. Переговоры по сделке шли с начала прошлого года, а в пакет, который приобрел ВТБ, входят программы для работы с документами, таблицами, презентациями и так далее. Также ПО дает возможность работать как в облаке, так и с конкретных устройств. «Лицензия бессрочная, с обновлениями в течение пяти лет, техподдержкой 24/7», — сказала она.

«Это самая крупная закупка российского ПО на данный момент. Ранее лидером была закупка трехлетних лицензий Postgres Professional в РЖД на сумму 1,08 млрд руб.», — отметила Непочатова.

ВТБ купил лицензии «Мойофиса», чтобы начать миграцию с зарубежного офисного ПО на российское в масштабах всего банка, рассказали «Ведомостям» в пресс-службе ВТБ. Использование российских продуктов позволяет организовать работу «без риска подпасть под ограничения регуляторов или сервис-провайдеров», пояснили там.

Кроме ВТБ и РЖД, наиболее крупной сделкой с российским ПО за последнее время была закупка «Росатомом» в конце 2020 года операционных систем Astra Linux с техподдержкой на общую сумму 820 млн руб. Об этом «Ведомостям» сказал исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин. Такие крупные сделки обычно заключают госкомпании с большим числом сотрудников и отделений в различных регионах, уточнил он.

Действительно, такое ПО покупают госорганы, госкорпорации, а также крупный бизнес, рассказал в комментарии изданию президент «Руссофта» Валентин Макаров. Обычно эти клиенты покупают системное офисное ПО, а также средства информационной безопасности, сказал эксперт.

До недавнего времени более половины рынка софта в России занимали иностранные вендоры, с уходом которых «заказчики начали активно импортозамещаться», заявил гендиректор IT-компании «Серчинформ» Сергей Ожегов. Также импортозамещение ускоряется из-за введения ограничений на приобретение иностранных решений, которые был принят в марте. Согласно ему, к 2025 г. зарубежные решения и аппаратно-программные комплексы по планам должны быть выведены из эксплуатации и заменены на российские.

Лашин отметил, что, по данным Центра компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ, в прошлом году доля российских продуктов среди используемого в госсекторе софта в среднем составляла 30–35%, хотя должна была достичь 50–70%. Однако сейчас в стоимостном выражении доля закупаемого отечественного ПО впервые превысила расходы на зарубежное, добавил он. Кроме того, с февраля рост спроса составляет до 10 раз в зависимости от категории продуктов, сказал эксперт.

Ранее российская социальная сеть VK обратилась в Минцифры с просьбой помочь закупить «десятки тысяч серверов», которые стали необходимы из-за дефицита импортной техники. Сама компания сейчас не может закупить вычислительную технику, необходимую для текущей работы и расширения мощностей. Необходимость в новых серверах, как отметили в VK, связана с ростом активности со стороны пользователей.