ПОЛИТИКА
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Озеро Сава в Ираке пересохло впервые в истории
В этом году Ирак испытывает серьезную нехватку воды из-за засухи и глобального изменения климата. Так, на юге Ирака впервые в истории пересохло озеро Сава. Водоем сформировался на известняковой скале на высоте 5 м над уровнем моря. Он имеет длину около 4,5 км и ширину 1,8 км. Озеро Сава — важное место для мусульман. Говорят, что оно чудесным образом образовалось в день рождения пророка Мухаммада в 570 году н.э. #trtнарусском #Сава #Ирак #озеропересохло #засуха
сава / Others
22 июля 2022 г.
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