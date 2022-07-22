Озеро Сава в Ираке пересохло впервые в истории

В этом году Ирак испытывает серьезную нехватку воды из-за засухи и глобального изменения климата. Так, на юге Ирака впервые в истории пересохло озеро Сава. Водоем сформировался на известняковой скале на высоте 5 м над уровнем моря. Он имеет длину около 4,5 км и ширину 1,8 км. Озеро Сава — важное место для мусульман. Говорят, что оно чудесным образом образовалось в день рождения пророка Мухаммада в 570 году н.э. #trtнарусском #Сава #Ирак #озеропересохло #засуха