Турецкая сеть Flexity, созданная девелопером Enka, расширяет свое присутствие в российской столице: она открывает три новых гибких офиса и увеличивает свой портфель проектов до 33 247 кв. м (4107 рабочих мест). Об этом сообщается на ее сайте.

Flexity открыла новые площадки в бизнес-центрах Mosenka Park Towers рядом со станцией метро «Таганская», в «Садовой плазе» на Долгоруковской улице и в Riverside Towers у Павелецкого вокзала. Эту информацию «Ведомостям» подтвердил представитель сети. Однако пока открыта только площадка в БЦ «Павелецкая плаза», уточнил он: объекты на Овчинниковской набережной и в Riverside Towers начнут работать в конце лета. Сроки начала работы оставшихся офисов он не назвал, но не исключил, что аналогичные объекты появятся и в других комплексах Enka, например, в БЦ «Кунцево плаза».

Enka является одним из крупнейших турецких девелоперов в России, в прошлом году она заняла шестое место в рейтинге «Короли российской недвижимости» журнала Forbes. Ее арендный доход по итогам 2021 года составил $290 млн, компании принадлежит 360 тыс. кв. м торговых площадей и 370 тыс. кв. м офисов. В числе ее проектов — БЦ «Башня на набережной» в «Москва-сити», «Москва Красные Холмы» (с гостиницей Swissotel), многофункциональные комплексы «Кунцево плаза» рядом со станцией метро «Молодежная», «Каширская плаза» и так далее.

Сеть Flexity была запущена в Москве летом 2021 года. Тогда сообщалось, что свой первый проект сеть откроет в бизнес-центре «Павелецкая плаза, а его площадь составит 1690 кв. м (230 рабочих мест). Собеседники «Ведомостей» утверждали, что если спрос на этот гибкий офис со стороны различных компаний будет высоким, то девелопер рассмотрит возможность увеличения его площади. Еще один гибкий офис открылся в бывшем здании Минэкономразвития на Овчинниковской набережной. Этот объект общей площадью 23 тыс. кв. м Enka приобрела за 2,7 млрд руб. Flexity может занять два этажа в этом здании, говорят собеседники «Ведомостей». Создание сети гибких офисов источники «Ведомостей» объясняли желанием компании привлекать в свои проекты активных игроков рынка.