После того, как в минувшем году Германия стала свидетельницей создания коалиции между социал-демократами (СДПГ), свободными демократами (СвДП) и «зелеными», к ней пытались искусственно прикрепить ярлык «коалиции прогресса», но последний год продемонстрировал, что партийное трио только создает видимость движения вперед. Работу правительства осложняют внутренние разногласия по ключевым вопросам, от разрешения которых может зависеть не только репутация кабмина, но и дипломатический вес Германии.

Последним примером поляризации руководства страны стала тема поэтапного отказа от атомной энергетики, курс на который был очерчен предыдущим правительством Ангелы Меркель. Экс-канцлер, физик по образованию, была столь убежденной сторонницей ускоренного отключения немецких АЭС, что дедлайном соответствующего плана стал конец 2022 года. Однако сейчас министр финансов глава Кристиан Линднер выступил с тем, что ситуация вокруг энергетической безопасности ЕС требует как минимум возвращения к дискуссии о роли АЭС в ФРГ.

Если верить опросу, проведенному аналитической компанией Insa по заказу газеты Bild, половина германского населения видит целесообразность в возрождении атомной электрогенерации. Но мнение граждан — это то, чем в ФРГ можно пренебречь. Как заявил «зеленый» вице-канцлер, министр экономики и защиты климата Роберт Хабек, «атомная» тема для страны закрыта. «Это не путь, по которому Германия будет идти дальше», — заявил он.

Если правительство не решит вопрос из-за полярных мнений, три национальные АЭС закроются уже к концу этого года.

Историческая инфляция

Отдельный вопрос, вызывающий споры, — это наиболее эффективные способы борьбы с инфляцией. Согласно официальной статистике, базирующейся на индексе потребительских цен, в мае ее уровень в Германии достиг 7,9%. Это один из самых мощных скачков с момента воссоединения страны. Аналогичные явления экономика ФРГ переживала в 1973-1974 годах после нефтяного кризиса. Сейчас потребительские цены выросли на 7,9% в годовом исчислении по национальным стандартам и на 8,7% — по гармонизированным стандартам Евросоюза.

Кроме того, кризис с энергобезопасностью европейского континента заставляет ФРГ готовиться к потере 500 тыс. рабочих мест, что только усиливает скепсис по отношению к работе коалиционного правительства. «Мы должны стать независимыми от импорта газа постепенно, но немедленное эмбарго не только осложнит ситуацию с ростом цен, но и приведет к сокращению занятости», — признал недавно министр труда и социальных вопросов Хубертус Хайль.

По одному из прогнозов, годовой уровень инфляции в Германии будет только расти в течение года. Конечно, для того, чтобы разгрузить людей в финансовом плане, властями были предприняты шаги, которые касаются снижения налогов, в том числе на топливо. Однако, к огорчению потребителей, цены на заправках по всей стране так и остались высокими.

Согласия по рецепту выхода из этого кризиса нет между СвДП и «зелеными».

Без «тормоза»

Последствия управленческих ошибок уже видны в принятом на 2022 год федеральном бюджете: его расходная часть объемом около 500 млрд евро предполагает новую задолженность почти в 140 млрд евро. Это заставило депутатов бундестага в очередной раз проигнорировать закрепленный в конституции «долговой тормоз» — принцип существенного ограничения государственной задолженности.

Линднер пообещал в следующем году вернуться к соблюдению этого правила, однако есть точка зрения, что дополнительное бремя для бюджета может возникнуть, если пандемия коронавируса в очередной раз заявит о себе в полную силу.

Для того, чтобы ослабить кризисную симптоматику в национальной экономике, «зеленые» и СДПГ предлагали ввести налог на сверхприбыль, чтобы те избыточные доходы, которые успели получить энергетические гиганты в течение последнего времени, могли быть направлены на растущие потребности государства. Но идея была категорически отвергнута в СвДП.

Свободные демократы также применяют иной подход к борьбе с коронавирусом, нежели его партнеры по коалиции. Партия Линднера настаивала на смягчении карантинных мер на раннем этапе. Кроме того, именно она повлияла на то, что законопроект об обязательной вакцинации в ФРГ не прошел одобрение, несмотря на то что на нем настаивал канцлер Олаф Шольц.

Правительство разочарования

Коалиционное правительство показало потерю общественной поддержки еще в начале этого года, когда уровень недовольства его работой превысил половину. В последние недели этот показатель, свидетельствуют социологические исследования INSA для Bild, сохраняется на уровне 55% При этом рекордное число респондентов разочарованы тем, как со своими обязанностями справляется Шольц, представляющий СДПГ: 49% против 38% удовлетворенных.

Как замечает профессор политологии из Дрездена Вернер Патцельт, до февраля самым простым ответом на вопрос о жизнеспособности германской правящей коалиции был: либо два года, либо два срока. Это означало, поясняет эксперт, что либо правительственный альянс распадается после начального периода с относительно неплохим освещением в СМИ из-за естественных внутренних противоречий, либо его члены смогут взять себя в руки настолько, что канцлер СДПГ может выиграть следующую избирательную кампанию.

Но кризисная ситуация в международных отношениях вкупе с негативными явлениями на рынке энергоносителей потребовали от правительства форс-мажорной, незапланированной корректировки курса, что только повысило для него политические риски, следует из рассуждений дрезденского аналитика. «Канцлеру и вице-канцлеру следует больше беспокоиться о том, как долго СДПГ и «зеленые» будут поддерживать политику, которая была изменена в столь короткие сроки», — предупреждает Патцельт.

По его словам, рост цен на энергоносители теперь будет постоянно поглощать благосостояние населения, а инвестиции, необходимые для энергетического перехода и корректировки политики безопасности, войдут в жесткую конкуренцию с растущими расходами государства.