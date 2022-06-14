Более двух третей экономистов, опрошенных Financial Times и Школой бизнеса имени Бута Чикагского университета, ожидают рецессию в США в следующем году. По их ожиданиям, она начнется несмотря на попытки Федеральной резервной системы (ФРС) замедлить рекордную за 40 лет инфляцию в стране. Повышенное влияние на инфляцию, по их мнению, будут оказывать геополитика, рост цен на энергоносители и логистические сбои.

При этом почти 40% из 49 респондентов уверены, что Национальное бюро экономических исследований — организация, которая определяет время начала и окончания рецессии — объявит о ней уже в первом или втором квартале 2023 года. Напротив, треть экспертов считают, что о рецессии будет объявлено во второй половины следующего года. Бюро определяет рецессию как «значительное снижение экономической активности, которое распространяется на всю экономику и длится более нескольких месяцев».

Еще один из опрошенных экономистов пообещал, что рецессия настанет уже в текущем году. Однако, согласно средней оценке за декабрь, уровень безработицы в стране стабилизируется на уровне 3,7%. При повышении процентных ставок работодатели уменьшат число вакансий, а не будут сокращать людей, считают представители Федерального резерва — это привело бы к снижению темпов роста зарплаты.

Экономическая ситуация заставит ФРС ужесточать монетарную политику, считают эксперты. Еще 12% респондентов уверены, что инфляция в США превысит 3% к концу 2023 года (это число увеличилось в четыре раза с начала года). Большинство опрошенных заявили, что повышенное влияние на инфляцию в течение года будут оказывать геополитическая напряженность, рост цен на энергоносители и длительные нарушения в поставках. Почти 40% экономистов предупредили, что ФРС не сможет контролировать инфляцию, если просто повысит ставку до 2,8% к концу года.

Ранее Федеральный комитет по операциям на открытом рынке ФРС США установил базовую ставку в диапазоне 0,75-1%, повысив ее на 50 базисных пунктов. Ранее такое серьезное повышение происходило только в 2000 году (обычно ФРС повышает ставку с шагом 25 базисных пунктов). Ожидается, что вскоре комитет снова повысит ставку на 50 базисных пунктов.

В мае инфляция США ускорилась до рекорда с 1981 года — основной индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос на 8,6%, писало ранее Федеральное бюро статистики труда США. JPMorgan в феврале, еще до начала российской войны в Украине, прогнозировал девять повышений ставки в США, поскольку инфляция не замедлялась.

Так как США еще не миновали пик инфляции, темпы роста которой в мае ускорились до рекордного показателя в 8,6%, ФРС действительно в ближайшее время повысит ставку по федеральным фондам сразу на 0,75%.

«ФРС должна удивить рынки, выступив более агрессивно, учитывая масштаб ускорения инфляции в мае. Вероятность повышения на 75 базисных пунктов в июне или июле высока, но наиболее вероятно выглядит июньское заседание регулятора», — заявили по этому поводу в Barclays.

Экономика США замедлится, но рецессия не неизбежна, поскольку ФРС предпринимает все более агрессивные действия для решения проблемы разогнавшейся инфляции, заявила 19 июня глава минфина Джанет Йеллен в интервью телеканалу ABC. На минувшей неделе ФРС повысила процентную ставку сразу на 75 б. п. до 1,5–1,75%. На столь резкий шаг Федрезерв пошел впервые с 1994 г. Йеллен также считает, что «неприемлемо высокая» инфляция — глобальное явление, немедленно сбить ее не удастся.

Американский рынок уже перешел в «медвежью» фазу, а инвесторов решение не удивило, они восприняли его как мягкое: индекс Dow Jones поднялся на 1%, S&P 500 — на 1,5%, NASDAQ — на 2,5%. Но уже на следующий день рынок растерял свои позиции: 16 июня индекс Dow Jones завершил снижением на 2,4%, S&P 500 — на 3,3%, NASDAQ Composite — на 4%.

Другие западные страны тоже вступили в схватку с инфляцией. На минувшей неделе ставки подняли центробанки Англии, Швейцарии и Венгрии. Банк Англии увеличил ставку на 0,25%. И дал понять, что готов пойти и на более серьезные шаги. В результате ключевая ставка в этой стране поднялась до 1,25%.

Совершенно неожиданно Национальный банк Швейцарии повысил ключевую ставку — впервые за последние 15 лет и сразу на 0,5%. В стране действуют отрицательные процентные ставки, вызывающие уже много лет большую критику. Они позволяют активно развиваться бизнесу и мешают чрезмерному укреплению франка — валюты-убежища. Однако за это решение приходится платить финансовому сектору. А инвесторам, хранящим сбережения на депозитах, остается довольствоваться нулевым доходом. Теперь такая политика может кануть в прошлое: Национальный банк не исключает, что это не последнее повышение ставки.

Третьей европейской страной, которая пошла по пути обуздания инфляции, стала Венгрия. Там, как и в Швейцарии, ключевая ставка выросла на 0,5% и достигла 7,25% — это самый высокий показатель среди всех стран ЕС. В Венгрии высокая инфляция, 9,5%, и слабая национальная валюта форинт. В конце мая он опустился по отношению к евро до рекордно низкой стоимости.

А вот Европейский центральный банк (ЕЦБ) все еще медлит. На минувшей неделе он даже собрал внеочередное заседание совета управляющих для обсуждения ситуации на рынках, но поднять ставку с 0% так и не решился. Между тем положение европейских стран становится все острее. В еврозоне в мае, по последним, обнародованным 16 июня данным, инфляция достигла 8,1%. При этом еще в апреле она составляла 7,4%. Сильнее всего санкции против России бьют по европейскому энергорынку. Цены на энергоресурсы в ЕС, по данным на май, увеличились на 39,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Заметно дорожают продукты питания (на 7,5% год к году), промышленные товары (на 4,2%) и услуги (на 3,5%). Правда, ЕЦБ пообещал все же поднять ставку, но чуть позже — в июле и лишь на 0,25 п. п. К тому времени инфляция в еврозоне может еще вырасти, а ведь она уже сейчас в четыре раза превышает таргет ЕЦБ в 2%, заключает «Эксперт».