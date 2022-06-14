В Гамбию поставлены бронеавтомобили Hızır, власти страны приобрели их у одного из ведущих турецких производителей наземной техники Katmerciler, пишетDefenseTurk. Ранее сообщалось, что Гамбия ведет переговоры с Katmerciler о покупке техники, однако не было известно, какие именно бронеавтомобили будут поставлены в страну.

Представители турецкой компании и властей африканской страны провели несколько встреч и учений с использованием Hızır. В ходе них бронеавтомобиль подтвердил свои характеристики. До этого Katmerciler уже поставляла технику в Уганду и Кению.

Заместитель председателя правления Katmerciler Фуркан Катмерджи ранее заявлял, что экспорт компании «в дружественные страны из разных уголков мира, особенно в Африку, продолжается».

В марте 2021 года делегация Гамбии во главе с министром обороны Гамбии Сейхом Омаром Файе посетила Турцию. В ходе нее представитель гамбийского ведомства встретился с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром. Главы министерств обсудили вопросы безопасности и возможности сотрудничества в оборонной промышленности двух стран. Кроме того, Акар подчеркнул важность развития взаимодействия с Гамбией в сфере военной подготовки. После этого он и Файе подписали соглашение о военном сотрудничестве.

Поставленная в Гамбию тактическая колесная бронированная машина Hızır 4×4 была оптимизирована для эффективных боевых действий в сельской и городской местности. Она рассчитана на экипаж в девять человек и имеет хорошую баллистическую и противоминную защиту. Hızır в зависимости от комплектации может быть использована как машина управления, носитель оружия, машина скорой помощи, автомобиль для пограничной охраны или разведывательная машина.

Как писал TRT на русском, в последние годы Katmerciler начала наращивать экспортные продажи. Так, в рамках одного из соглашений компания поставила за рубеж Hızır 4x4 в версии, специально разработанной для обеспечения безопасности границ – Ateş, и бронетранспортеры Khan. Также в 2020 году Katmerciler поставила на рынок Турции и за рубеж два автомобиля TOMA, 31 Hızır, шесть Kıraç, одну разведывательную машину наблюдения, четыре бронированных автобуса, 97 бронированных автомобилей. В денежном выражении в 2019 году экспорт компании составил $16,686 млн, а в 2020 этот показатель вырос на 127%, достигнув $37,867 млн.