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Турция устанавливает первые трубы для транспортировки черноморского газа
Турция начала укладку первых труб для транспортировки природного газа из своего крупнейшего месторождения, обнаруженного в Черном море. На торжественной церемонии 13 июня президент Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что у газовой промышленности страны имеется большой потенциал развития. #trtнарусском #турция #газ #черноеморе #трубы #турциягаз #эрдоган #газопровод
Турция устанавливает первые трубы для транспортировки черноморского газа / Others
14 июня 2022 г.
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