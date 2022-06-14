Турция устанавливает первые трубы для транспортировки черноморского газа

Турция начала укладку первых труб для транспортировки природного газа из своего крупнейшего месторождения, обнаруженного в Черном море. На торжественной церемонии 13 июня президент Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что у газовой промышленности страны имеется большой потенциал развития. #trtнарусском #турция #газ #черноеморе #трубы #турциягаз #эрдоган #газопровод