Президент Сирии Ахмед аш-Шара посетит Турцию в пятницу, 11 апреля, для участия в Анталийском дипломатическом форуме. Об этом сообщил пресс-секретарь Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик по итогам заседания Центрального исполнительного комитета партии под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Визит главы сирийского государства происходит на фоне активизации антитурецкой риторики со стороны Израиля. «Особенно в последние 15 дней, в рамках событий, связанных с Сирией, со стороны Израиля звучат активные заявления против Турции», – отметил Челик, комментируя сообщения о том, что «Израиль лоббирует против Турции перед администрацией Трампа в Вашингтоне».

На заседании ЦИК особое внимание было уделено борьбе с терроризмом. «В своем вступительном слове на заседании Центрального исполнительного комитета президент Эрдоган заявил, что государственные институты работают и осуществляют деятельность синхронно в отношении того, что необходимо сделать для достижения цели освобождения Турции от террора. Эти чувствительные моменты должны быть соблюдены таким же образом с политической точки зрения», – подчеркнул Челик.

Пресс-секретарь также отметил, что ситуация в Газе остается приоритетным вопросом для Турции. «Независимо от повестки дня, я хотел бы выразить, что Газа никогда не перестанет быть нашим главным приоритетом, вопросом совести и гуманитарной заботы. В этих рамках президент продолжает активную дипломатическую деятельность. Турция – единственная страна в мире, которая никогда не меняла своей линии и продолжает придерживаться ее с тем же упорством и ясностью», – заявил он.

На заседании также обсуждались экологические инициативы Турции. Челик особо отметил программу «Ноль отходов», основанную первой леди Эмине Эрдоган, которая получила признание на международном уровне и стала частью механизмов ООН. «Послания, с которыми первая леди выступила в ООН, фактически стали четким выражением воли и позиции Турции против уничтожения мировых живых ресурсов», – резюмировал пресс-секретарь.

По словам Челика, на заседании были рассмотрены доклады различных управлений партии: по финансовым и административным вопросам, по связям с общественностью и СМИ, по международным отношениям и экономическим вопросам, а также работа парламентской партийной группы.