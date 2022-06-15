В Германии выявили сотни преступлений против несовершеннолетних, совершенных священниками. В Мюнстерском католическом епископстве, основанном более 1200 лет назад, 196 священнослужителей подвергали сексуальному насилию несовершеннолетних в период с 1945 по 2020 год. Об этом пишет AP со ссылкой на отчет группы экспертов из Мюнстерского университета.

«Епископы и другие должностные лица порой были хорошо осведомлены о злоупотреблениях, — заявил изданию соавтор исследования Томас Гроссбоелтинг.

Он также выяснил, что руководство церкви не расследовало преступления, а ограничивалось поверхностным вмешательством. Большинство священников, подозреваемых в жестоком обращении, были просто переведены в другие епархии.

Согласно докладу, 196 клириков, предположительно допустивших насилие, составляют около 4% всех священников в епархии в период с 1945 по 2020 год. Из них около 5% были серийными насильниками, совершившими более десяти преступлений, в ходе которых пострадали не менее 610 жертв. Авторы исследования допустили, что их реальная цифра была в восемь-десять раз выше. Таким образом, в епархии Мюнстера жертвами насилия могли стать «от 5 до 6 тыс. девочек и мальчиков».

Как выяснили эксперты, пик преступлений пришелся на период с 1950‑х по 1980‑е, но предполагаемые случаи жестокого обращения также происходили и в последние два десятилетия. Среди пострадавших три четверти оказались мужчинами, большая часть жертв столкнулись с насилием в возрасте от 10 до 14 лет.

Для расследования экспертам предоставили беспрепятственный доступ к церковным документам, и они поговорили с многочисленными жертвами. После обнародования фактов насилия епископ Мюнстера Феликс Генн извинился перед жертвами жестокого обращения, но признал, что извинений «недостаточно».

Как писал TRT на русском, в 2021 году был опубликован отчет, согласно которому почти каждый четвертый подозреваемый в сексуальных преступлениях в отношении малолетних в Польше оказался священником. В стране с июля 2018 года до конца 2020 года были зарегистрированы 368 случаев в связи с подозрениями в подобных преступлениях.

Ранее в Германии, в земле Северный Рейн — Вестфалия, была раскрыта крупнейшая педофильская сеть в стране, в которую входили не меньше 30 тыс. интернет-пользователей. Они обменивались детской порнографией и обсуждали насильственные действия против малолетних. Участники сети давали друг другу консультации, какими успокаивающими средствами усыплять детей перед изнасилованием, призывали друг друга не подавлять свои сексуальные желания, договаривались об обмене детьми и даже организовывали групповые изнасилования. Сеть была названа международной, однако ее ядро составляли немецкоязычные пользователи.