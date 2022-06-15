Турция ведет переговоры с десятью странами, в том числе с Украиной, об аренде земель для сельскохозяйственного производства, пишет газета Türkiye. По данным Hurriyet, Анкара также ведет переговоры по этому вопросу с государствами Латинской Америки и Африки.

Если переговоры завершатся успехом, на этих территориях будут выращиваться культуры, которые по климатическим причинам не могут расти в Турции. Так, Анкара планирует выращивать за рубежом подсолнечник, кукурузу, хлопок, сахарный тростник, клевер, рапс, ананасы, манго и авокадо. Большинство продукции будет предназначено для экспорта, реализацией проектов будет заниматься частный сектор.

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи заявил, что в стране производится достаточно сельхозпродукции для ее населения, однако Анкара готова арендовать земли за границей для увеличения экспорта. «Мы хотим выращивать [нашу продукцию] в еще не взятых в разработку районах, которых особенно много на юге Африки», — подчеркнул он.

Этот вопрос в числе прочих обсуждался в ходе визита в Турцию президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Латиноамериканская страна предложила в аренду 400 тыс. гектаров сельхозугодий. «Производите 100 кг пшеницы, 70 из них забирайте себе, 30 оставляйте, нам этого достаточно», — заявил по этому поводу глава Минсельхоза Венесуэлы Вильмара Кастро Сотельдо.

Ранее стало известно, что Анкара ожидает от Москвы ответа на предложение провести переговоры с участием представителей России, Украины, Турции и ООН по вопросу вывоза зерна из портов Украины. Встреча может состояться в Стамбуле.

В мае представители Всемирной продовольственной программы ООН категорически потребовали прекратить блокировку украинских портов Россией, из-за которой под угрозу поставлен экспорт зерна. Они заявили, что это может привести к мировому продовольственному кризису. Тогда генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что уровень глобального голода приближается к новому рекорду: число людей, столкнувшихся с острой нехваткой продовольствия, за последние два года увеличилось со 135 млн до 276 млн.