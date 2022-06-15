ТУРЦИЯ
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Компания Baykar впервые возглавила список экспортеров оборонпрома Турции
Ассамблея экспортеров назвала Baykar лучшей компанией в турецком оборонпроме, осуществляющей поставки за рубеж. До этого долгие годы лидером списка была TUSAŞ
Компания Baykar впервые возглавила список экспортеров оборонпрома Турции
Компания Baykar впервые возглавила список экспортеров оборонпрома Турции / Others
15 июня 2022 г.

Частная оборонная компания Baykar, производящая беспилотники Bayraktar, впервые возглавила список основных экспортеров оборонной продукции Турции по данным Ассамблеи экспортеров страны, пишет Anadolu. Ее представители назвали компании-лидеры по поставкам продукции за рубеж в 27 секторах экономики.

Ранее в течение долгих лет лучшей компанией-экспортером в оборонной промышленности Турции была государственная Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ).

Baykar удалось сменить прежнего лидера рейтинга из-за того, что производимые ею ударные БПЛА Bayraktar TB2 и Bayraktar AKINCI за последние годы начали пользоваться все большим спросом на иностранных рынках.

В прошлом году компания экспортировала ударные дроны на $664 млн, что и обеспечило ей первое место в рейтинге оборонного сектора. Сумма, заработанная благодаря экспортным поставкам, составляет более 80% оборота Baykar за прошлый год.

Произведенные компанией дроны Bayraktar Mini, Bayraktar TB2 и Bayraktar AKINCI успешно используются турецкими вооруженными силами и активно поставляются за рубеж. Сейчас эксперты Baykar работают над новыми, более продвинутыми дронами Bayraktar DİHA, Bayraktar TB3 и Bayraktar Kizilelma. Около 93% комплектующих для Bayraktar TB2 производятся в самой Турции.

Свои первые поставки дронов Baykar осуществила еще в 2012 году. Сейчас БПЛА Bayraktar TB2 поставляется в 21 страну мира, он является наиболее востребованным беспилотником в мире. Контракты на поставку дронов Bayraktar AKINCI на сегодняшний день подписаны с тремя странами, их поставки начнутся со следующего года.

Ранее стало известно, что в Турции вскоре начнется серийное производство новейшего миниатюрного боеприпаса Bozok для беспилотников Bayraktar TB2. Такой боеприпас наводится на цель по лазерному лучу, имеет более мощную проникающую боевую часть и дальность до 15 км. Точность наведения нового снаряда достигается с помощью полуактивной лазерной системы, которая работает с помощью датчиков приближения.

Беспилотники Bayraktar используются в том числе и украинской армией в войне с Россией. Один из БПЛА Турция безвозмездно поставила Киеву после того, как в Литве в результате краудфандинговой кампании собрали €5 млн на его покупку.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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