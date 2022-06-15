Частная оборонная компания Baykar, производящая беспилотники Bayraktar, впервые возглавила список основных экспортеров оборонной продукции Турции по данным Ассамблеи экспортеров страны, пишет Anadolu. Ее представители назвали компании-лидеры по поставкам продукции за рубеж в 27 секторах экономики.

Ранее в течение долгих лет лучшей компанией-экспортером в оборонной промышленности Турции была государственная Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ).

Baykar удалось сменить прежнего лидера рейтинга из-за того, что производимые ею ударные БПЛА Bayraktar TB2 и Bayraktar AKINCI за последние годы начали пользоваться все большим спросом на иностранных рынках.

В прошлом году компания экспортировала ударные дроны на $664 млн, что и обеспечило ей первое место в рейтинге оборонного сектора. Сумма, заработанная благодаря экспортным поставкам, составляет более 80% оборота Baykar за прошлый год.

Произведенные компанией дроны Bayraktar Mini, Bayraktar TB2 и Bayraktar AKINCI успешно используются турецкими вооруженными силами и активно поставляются за рубеж. Сейчас эксперты Baykar работают над новыми, более продвинутыми дронами Bayraktar DİHA, Bayraktar TB3 и Bayraktar Kizilelma. Около 93% комплектующих для Bayraktar TB2 производятся в самой Турции.

Свои первые поставки дронов Baykar осуществила еще в 2012 году. Сейчас БПЛА Bayraktar TB2 поставляется в 21 страну мира, он является наиболее востребованным беспилотником в мире. Контракты на поставку дронов Bayraktar AKINCI на сегодняшний день подписаны с тремя странами, их поставки начнутся со следующего года.

Ранее стало известно, что в Турции вскоре начнется серийное производство новейшего миниатюрного боеприпаса Bozok для беспилотников Bayraktar TB2. Такой боеприпас наводится на цель по лазерному лучу, имеет более мощную проникающую боевую часть и дальность до 15 км. Точность наведения нового снаряда достигается с помощью полуактивной лазерной системы, которая работает с помощью датчиков приближения.

Беспилотники Bayraktar используются в том числе и украинской армией в войне с Россией. Один из БПЛА Турция безвозмездно поставила Киеву после того, как в Литве в результате краудфандинговой кампании собрали €5 млн на его покупку.